Закази затримуються: в компанії "Агромат" заявили про обстріл складу на Київщині

Внаслідок російської атаки у суботу пошкоджено один зі складів "Агромат" на Київщині. Ніхто не постраждав.

"Сьогодні зранку внаслідок прямого влучання ворога один із наших складів на Київщині зазнав значних пошкоджень. Найважливіше – люди. Усі живі, ніхто з нашої команди не постраждав. І це для нас головне", – повідомляється на сторінках компанії у соцмережах.

У компанії "Агромат" повідомили, що зараз оцінюють масштаби руйнувань та перебудовують робочі процеси. Через обстріли та руйнування можливі затримки з виконанням окремих замовлень, попередили у компанії, тому вони попросили клієнтів і партнерів поставитися до цього з розумінням.

Уточнюється, що магазини "Агромат" та онлайн-магазин продовжують працювати.

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Як повідомлялось, у липні внаслідок ворожої атаки у ніч з середи на четвер постраждав флагманський магазин "Агромат" (Київ, вул.Булаховського).

"Агромат" займається виробництвом і продажем керамічної плитки та сантехніки, зареєстрована 1993 року. Компанія здійснює свою діяльність у 33 торгових точках у 21 місті України та на власному сайті.

За даними на сайті компанії, за результатами 2025 року ПТК ТОВ "Агромат" збільшив чистий дохід на 5,2% порівняно з попереднім роком – до 3,59 млрд гривень, чистий прибуток – на 91,4%, до 148 млн гривень. У першому кварталі 2026 року чистий дохід виріс на 10,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 788,5 млн гривень, чистий прибуток – зменшився з 47,5 млн гривень до 199 тис. гривень.

Нагадаємо, Фокус писав про перебіг обстрілу України 27 серпня. Вночі росіяни запустили по українцях балістичні "Іскандери", і також ракети "Онікс" та дрони різних типів: сили ППО збили сім балістик та більшість БпЛА. Вночі чули вибухи у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій областях: були руйнування без жертв.

29 серпня росіяни продовжили атакувати Київ. Дрон впав у парку "Наталка". Згодом мер столиці повідомив, що загинула дворічна дитина.