"Есть нормы": Зеленский требует наказать виновных во взрывах в Киевской области

В результате российской атаки на Бучанский район уже известно о 27 погибших украинцах. И эта цифра может быть не окончательной, отметил глава областной администрации.

В результате вражеской атаки травмы различной степени тяжести получили 42 человека, в том числе 4 ребенка, 7 пострадавших были госпитализированы. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Из зоны чрезвычайного происшествия эвакуировали 381 человека, из них 59 детей.

Продолжается оценка ущерба, нанесенного громаде. На данный момент известно о примерно 50 жилых зданиях, получивших повреждения различной степени.

В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы: ведется демонтаж конструкций, тушение пожаров, поисково-спасательные работы, а также обследование зданий и прилегающей территории.

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В своем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что виновные должны понести ответственность за свои решения.

Глава государства отметил, что следователи Нацполиции и Службы безопасности проводят досудебное расследование по статье о служебной халатности.

"Существуют нормы: боеприпасы рядом с домами и другой жилой застройкой быть не могут. Обязательно будут сделаны соответствующие выводы", — подчеркнул Зеленский.

Взрывы в селе Мила

Вечером 28 августа российский дрон попал на территорию предприятия в селе Милая Бучанского района Киевской области. Там возник пожар, который привел к детонации.

С места происшествия эвакуировали более 200 жителей, а на участке трассы М-06 "Киев — Чоп" было временно перекрыто движение всех транспортных средств.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по фактам ведения агрессивной войны в соответствии со ст. 437 КК Украины и возможного служебного халатства в соответствии со ст. 367 КК Украины.

Напомним, что во время ликвидации последствий погиб глава Дмитровской поселковой общины Тарас Дидич.

Ранее премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что причиной взрывов в Бучанском районе стала халатность.