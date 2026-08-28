В Бучанском районе горят склады, трасса "Киев-Чоп" перекрыта, — ОВА (фото, видео)

Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что временно перекрыто движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев — Чоп" от 15-го до 32-го километра.

"В результате вражеской атаки в Бучанском районе горят складские помещения. Пожар сопровождается взрывами", — отметил Ткаченко.

Глава Киевской областной государственной администрации сообщил, что на месте работают экстренные службы. Спасатели устраняют последствия атаки и делают всё возможное, чтобы локализовать пожар.

В настоящее время информация о пострадавших, масштабах разрушений и других последствиях уточняется.

"Прошу жителей района не приближаться к месту происшествия и следовать указаниям экстренных служб", — подытожил Ткаченко.

Он также сообщил, что враг атакует Киевскую область уже второе сутки подряд. В результате вражеских обстрелов в Бориспольском районе ранены трое мирных жителей.

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"Вражеская атака продолжается. Под ударом — склады, частные дома и другие гражданские объекты", — отметил Ткаченко.

Между тем начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в связи с обстановкой на трассе Киев-Чоп (М-06) частично ограничивается движение всех транспортных средств: по Берестейскому проспекту и Большой Кольцевой дороге в направлении города Житомира.

Частично ограничено движение всех транспортных средств в направлении Житомира Фото: Патрульная полиция

"Движение транспортных средств возобновляется периодически по мере возможности", — отметил он.

Напомним, что "Фокус" сообщал о мощном взрыве и сильном пожаре возле Житомирской трассы в Бучанском районе.

Обстрел Украины продолжается с 27 августа. Россияне начали с "Искандеров" и "Ониксов" и продолжили реактивными "Шахедами", которые небольшими группами взлетают с полигонов вокруг Украины. Глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко рассказал, что россияне намеренно применяют такую тактику, чтобы короткие и частые тревоги парализовали Киев и Украину. Чиновник заверил, что военные ищут способы противодействия новой тактике РФ.