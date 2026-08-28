У Бучанському районі горять склади, трасу "Київ-Чоп" перекрито, — ОВА (фото, відео)

Очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що тимчасово перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ — Чоп" з 15-го по 32-й км.

"Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі горять складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами", — зазначив Ткаченко.

Очільник Київської ОВА повідомив, що на місці працюють екстрені служби. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки та роблять усе можливе, щоб локалізувати пожежу.

Наразі інформація щодо постраждалих, масштабів руйнувань та інших наслідків уточнюється.

"Прошу жителів району не наближатися до місця події та дотримуватися вказівок екстрених служб", — резюмував Ткаченко.

Він також повідомив, що ворог атакує Київщину другу добу поспіль. Внаслідок ворожих обстрілів у Бориспільському районі поранено трьох мирних мешканців.

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"Ворожа атака триває. Під ударом — склади, приватні будинки та інші цивільні об’єкти", — зазначив Ткаченко.

Тим часом начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що у звʼязку із обстановкою на трасі Київ-Чоп (М-06) частково обмежується рух усіх транспортних засобів: проспектом Берестейським та Великою Кільцевою дорогою в напрямку міста Житомира.

Частково обмежується рух усіх транспортних засобів у напрямку Житомира Фото: Патрульна поліція

"Рух транспортних засобів відновлюється періодично по мірі можливості", — зазначив він.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про потужний вибух і сильну пожежу біля Житомирської траси у Бучанському районі.

Обстріл України триває з 27 серпня. Росіяни почали з "Іскандерів" та "Оніксів" й продовжили реактивними "Шахедами", які малими групами злітають з полігонів навколо України. Глава ЦПД РНБО Андрій Коваленко розповів, що росіяни навмисно застосовують таку тактику, щоб короткі та часті тривоги паралізували Київ та Україну. Посадовець запевнив, що військову шукають протидію новій тактиці РФ.