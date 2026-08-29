Взрывы в Киевской области: погиб глава Дмитровской общины Тарас Дидич, — СМИ

Мужчина выехал на ликвидацию последствий атаки на складах возле Житомирской и погиб во время взрыва.

О гибели главы Дмитровской поселковой общины Тараса Дидича сообщили на сайте kyivschina24.com. По данным издания, Дидич лично выехал на место удара, чтобы помочь в ликвидации последствий, и именно тогда произошла детонация, которая и привела к трагическим последствиям.

В общине подчеркнули, что глава общины никогда не оставался в стороне от проблем жителей и всегда был рядом в моменты опасности.

"Для Дмитровской общины это не просто потеря руководителя. Это потеря человека, который был её частью, её голосом и опорой. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Тараса Тарасовича, его коллегам, друзьям и всем жителям общины", — говорится в сообщении.

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Пост с выражением соболезнований опубликовал министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашников. Он отметил, что был лично знаком с Тарасом Дидичем.

"Глубоко сочувствую родным и близким главы Дмитровской общины Тараса Тарасовича Дидича, погибшего в результате вражеской атаки на Киевскую область. Он одним из первых прибыл на место атаки, чтобы помочь людям. Потому что не мог поступить иначе. Более 30 лет, с 1994 года, Тарас Тарасович возглавлял общину, жил её проблемами и знал каждую улицу и каждое село. Он всегда оставался со своими людьми. Не бросил их и во время российской оккупации — был на месте, поддерживал и помогал, держал общину в один из самых страшных периодов.

Между тем глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщает, что в результате вражеской атаки есть погибшие.

"На данный момент у нас нет окончательных данных о количестве жертв. Спасатели и все соответствующие службы продолжают работать на местах. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата", — отметил он.

Пожар и взрывы возле Житомирской трассы — что известно

Пожар на складах вблизи Дмитровки, в районе Житомирской трассы, возник на фоне массированных ударов по Бучанскому району, которые продолжаются уже несколько суток подряд.

По предварительным данным, подверглись нападению склады. Произошел взрыв, а затем пожар и детонация. С места происшествия эвакуировали более 200 жителей, среди которых были дети. Движение транспорта на трассе Киев-Чоп в тот момент оставалось частично ограниченным из-за пожара на складах.

Удар по складам в Бучанском районе сопровождался серией взрывов, в связи с чем полиция полностью перекрыла движение на участке трассы М-06 "Киев — Чоп" от 15-го до 32-го километра в обоих направлениях.

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