Вибухи на Київщині: загинув голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, — ЗМІ

Чоловік виїхав ліквідовувати наслідки атаки на складах біля Житомирської і загинув під час детонації.

Про загибель голови Дмитрівської селищної громади Тараса Дідича повідомили на сайті kyivschina24.com. За даними видання, Дідич особисто виїхав на місце удару, щоб допомогти в ліквідації наслідків, і саме тоді сталася детонація, яка й призвела до трагічних наслідків.

У громаді наголосили, що очільник ніколи не залишався осторонь проблем мешканців і завжди був поруч у моменти небезпеки.

"Для Дмитрівської громади це не просто втрата керівника. Це втрата людини, яка була її частиною, її голосом і опорою. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким Тараса Тарасовича, його колегам, друзям та всім мешканцям громади", — сказано у повідомленні.

Відео дня

Пост із співчуттями опублікував міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашников. Він зазначив, що знав Тараса Дідича особисто.

"Глибоко співчуваю рідним і близьким голови Дмитрівської громади Тараса Тарасовича Дідича, який загинув унаслідок ворожої атаки на Київщину. Він одним із перших приїхав на місце атаки, щоб допомогти людям. Бо не міг інакше. Понад 30 років, із 1994-го, Тарас Тарасович очолював громаду, жив її проблемами та знав кожну вулицю і кожне село. Він завжди залишався зі своїми людьми. Не покинув їх і під час російської окупації — був на місці, підтримував і допомагав, тримав громаду в один із найстрашніших періодів.

Тим часом голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомляє, що внаслідок ворожої атаки є загиблі.

"Наразі ми не маємо остаточної інформації щодо кількості жертв. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місцях. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна втрата", — зазначив він.

Пожежа та вибухи біля Житомирської траси – що відомо

Пожежа на складах поблизу Дмитрівки, в районі Житомирської траси виникла на тлі масованих ударів по Бучанському району, які тривають уже кілька діб поспіль.

Попередньо, атаковані були склади. Стався вибух, а потім пожежа і детонація. З місця події евакуювали понад 200 мешканців, серед яких були діти. Рух транспорту на трасі Київ-Чоп тоді залишався частково обмеженим через пожежу на складах.

Удар по складах в Бучанському районі супроводжувався серією вибухів, через що поліція повністю перекрила рух на ділянці траси М-06 "Київ — Чоп" з 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.

Обстріл України триває з 27 серпня. Росіяни почали з "Іскандерів" та "Оніксів" й продовжили реактивними "Шахедами", які малими групами злітають з полігонів навколо України. Глава ЦПД РНБО Андрій Коваленко розповів, що росіяни навмисно застосовують таку тактику, щоб короткі та часті тривоги паралізували Київ та Україну. Посадовець запевнив, що військову шукають протидію новій тактиці РФ.