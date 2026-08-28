"Трагедия в Вишневом не стала уроком": Корецкий прокомментировал взрывы в Киевской области (фото)

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что главы МВД и ГСЧС доложили о последствиях взрыва в Бучанском районе Киевской области. Он добавил, что причиной этого инцидента стала халатность.

По словам главы правительства, последствия обстрелов со стороны РФ и трагедия в Вишневом "не стали уроком". Об этом он написал в своём Facebook.

"Были представлены доклады министра внутренних дел и руководителя ГСЧС о вражеском ударе в Бучанском районе Киевской области, где после попадания возник пожар с последующей детонацией. Трасса Киев–Чоп временно перекрыта. На месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и все экстренные службы", — сообщил премьер-министр, добавив, что в настоящее время принимаются "неотложные меры по защите и спасению людей, при необходимости — их эвакуации".

Премьер-министр Украины говорит о "преступной халатности" в связи со взрывами в Киевской области Фото: скриншот

Г-н Корецкий отмечает, что на данный момент "можно констатировать, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком". Глава правительства заявил, что повторение одних и тех же ошибок следует рассматривать как "преступную халатность"

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"И все виновные, без исключений, должны понести суровое наказание, чтобы подобные ситуации больше не повторялись. Ожидаю от правоохранительных органов незамедлительной и суровой реакции", — написал премьер-министр Украины.

Ранее Фокус сообщал о том, как под Киевом после взрыва разразился сильный пожар. По предварительным данным, там взорвался реактивный дрон.

Впоследствии стало известно, что в Бучанском районе горят склады, трасса "Киев—Чоп" перекрыта. Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что временно перекрыто движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев — Чоп".