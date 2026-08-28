"Трагедія у Вишневому не стала уроком": Корецький прокоментував вибухи на Київщині (фото)
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що очільники МЗС і ДСНС доповіли про наслідки вибухи в Бучанському районі Київської області. Він додає, що причиною такого інциденту стала недбалість.
За словами глави уряду, наслідки обстрілу РФ та трагедія в Вишневому "не стала уроком". Про це він написав у своєму Facebook.
"Були доповіді міністра внутрішніх справ та керівника ДСНС щодо ворожого удару у Бучанському районі Київської області, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією. Трасу Київ–Чоп тимчасово перекрито. На місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та всі екстрені служби", — повідомив прем'єр-міністр, додавши, що наразі вживаються "невідкладні заходи для захисту та порятунку людей, за потреби — їх евакуації".
Пан Корецький відзначає, що наразі "можна констатувати факт, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком". Глава уряду заявив, що робити одні і ті самі помилки слід розуміти як "злочинна недбалість"
"І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися. Очікую від правоохоронців миттєвої та суворої реакції", — написав прем'єр-міністр України.
Раніше Фокус повідомляв про те, як під Києвом після вибуху почалась сильна пожежа. Попередньо, там вибухнув реактивний дрон.
Згодом стало відомо, що в Бучанському районі горять склади, трасу "Київ-Чоп" перекрито. Очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що тимчасово перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ — Чоп".