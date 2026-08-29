"Є норми": Зеленський вимагає покарання винних за вибухи на Київщині

Внаслідок російської атаки по Бучанському району вже відомо про 27 загиблих українців. І ця цифра може бути не остаточною, зауважив глава обладміністрації.

Внаслідок ворожої атаки травми різного ступеню тяжкості отримали 42 людини, з них 4 дитини, 7 потерпілих госпіталізували. Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

З зони надзвичайної події евакуювали 381 особу, з них 59 дітей.

Триває оцінка завданої громаді шкоди. Наразі відомо про близько 50 житлових будівель, що зазнали пошкоджень різного ступеню.

У даний час тривають аварійно-рятувальні роботи, проводиться розбирання конструкцій, гасіння пожеж, пошуково-рятувальні роботи та обстеження будівель і прилеглої території.

У своєму зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що винні особи мають понести відповідальність за свої рішення.

Відео дня

Глава держави зазначив, що слідчі Нацполіції та Служби безпеки проводять досудове розслідування за статтею про службову недбалість.

"Є норми: боєприпасів поруч із будинками, іншою житловою забудовою бути не може. Обов'язково будуть відповідні висновки", — наголосив Зеленський.

Вибухи у селі Мила

Ввечері 28 серпня російський дрон влучив у територію підприємства в селі Мила Бучанського району Київської області. Там виникла пожежа, яка спричинила детонацію.

З місця події евакуювали понад 200 мешканців, а на ділянці траси М-06 "Київ — Чоп" було тимчасово перекрито рух усіх транспортних засобів.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактами ведення агресивної війни за ст. 437 ККУ та можливого службового недбальства ст. 367 КК України.

Нагадаємо, під час ліквідації наслідків загинув голова Дмитрівської селищної громади Тарас Дідич.

Раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що наслідками вибухів в Бучанському районі стала недбалість.