"Жахлива недбалість": Зеленський повідомив про 37 загиблих у Бучанському районі (відео)

В суботу 29 серпня ЗС РФ завдали удару по Київської області, внаслідок чого в селі Мила Бучанського району почалась детонація вибухових речовин.

Наразі відомо щонайменше про 37 загиблих у Бучанському районі, серед яких голова однієї з громад. Про це повідомив президент Україні Володимир Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського

Зеленський повідомив, що за фактом трагедії відкрито кримінальне провадження. Президент вже поспілкувався з Генеральним прокурором, представниками МВС, СБУ та Головкомом, зазначивши, що відомства мають все необхідне для розслідування.

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Президент також наголосив, що рятувальники все ще розбирають завали, відповідно кількість загиблих може зрости. Також є десятки постраждалих, серед яких місцеві жителі та рятувальники.

«Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч із людьми. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин — це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути – складів Сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів» — сказав Зеленський.

Відео дня

Нагадаємо, за даними Київської обласної державної адміністрації, внаслідок російської атаки по Бучанському пошкоджено близько 50 житлових будівель.

Фокус також повідомляв, що в результаті ворожого обстрілу руйнувань зазнав один із складів "Агромат" у Київській області.