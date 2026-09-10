Боєприпаси зберігали в овочесховищі: посадовець СБУ отримав підозру через вибухи в селі Мила

28 серпня росіяни атакували село Мила на Київщині. Внаслідок удару на складі із боєприпасами почалась детонація, загинули 35 людей. З'ясувалось, що частину приміщень використовував підрозділ СБУ.

Тепер, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Центрального регіону повідомлено про підозру керівнику одного з підрозділів Служби безпеки України. Йому інкримінують умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов'язками повинна була виконати, в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Детонація боєприпасів спричинила руйнування

У прокуратурі повідомили, що підозрюваний, як керівник підрозділу, був відповідальний за зберігання озброєння та боєприпасів, але допустив їх розміщення у приміщенні колишнього овочесховища.

Встановлено, що від початку експлуатації ці складські приміщення не мали необхідного паспорта та не відповідали встановленим вимогам безпеки для зберігання вибухонебезпечних предметів.

Видео дня

Крім того, склад був розташований менш ніж за 100 метрів від житлової забудови. За матеріалами слідства, не були дотримані вимоги щодо допустимої кількості боєприпасів та їх розосередження, що мало зменшити ризик одночасної детонації та ураження навколишніх об’єктів.

Наслідки обстрілу у селі Мила Фото: ДСНС

Після трагедії у Вишневому було розпочато заходи щодо ліквідації цього складу та вивезення боєприпасів. Однак станом на 28 серпня ці роботи завершені не були.

Також слідство перевіряє обставини незабезпечення належного контролю за безпекою об'єкта та невжиття заходів для посилення його протиповітряного прикриття.

У кримінальному провадженні призначено судові вибухотехнічні та пожежно-технічні експертизи.

Досудове розслідування ще триває. Підозрюваному обрано запобіжний захід.

В селі Мила пошкоджено будинки та авто Фото: ДСНС

Нагадаємо, після російського обстрілу Київщини 28 серпня в селі Мила почалась детонація боєприпасів, почалась пожежа. Загинули 35 людей, ще одна людина вважається зниклою безвісти. 21 особа постраждала, серед них двоє дітей, працівники поліції та рятувальники.

Найбільших руйнувань зазнав розташований поруч пансіонат для людей похилого віку. Також пошкоджено 14 багатоквартирних та 191 приватний будинок, окремі будівлі знищені повністю. Пошкоджено 24 автомобілі, зокрема транспорт поліції та рятувальників.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що наслідками вибухів в Бучанському районі стала недбалість, а Володимир Зеленський повідомляв, що за фактом трагедії відкрито кримінальне провадження.