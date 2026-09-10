Росіяни вдарили по АЗС у Києві, коли там були люди: спалахнула пожежа, є поранені (відео)

Завдяки оперативній роботі вогнеборців усі осередки займання — на АЗС, у нежитловій будівлі та біля генераторів — вдалося швидко ліквідувати.

Унаслідок чергової повітряної атаки російських військ на столицю в Голосіївському районі Києва зафіксовано влучання та падіння уламків безпілотника на цивільні об'єкти. У результаті обстрілу поранення дістали троє людей.

Про це повідомили Київська міська військова адміністрація, мер столиці Віталій Кличко та Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними міської влади, ворожий ударний дрон упав безпосередньо на територію автозаправної станції в Голосіївському районі.

На місці влучання виникла пожежа:

Загоряння транспорту: спалахнув легковий автомобіль, який перебував біля АЗС.

спалахнув легковий автомобіль, який перебував біля АЗС. Пошкодження інфраструктури: вибуховою хвилею та уламками пошкоджено розташовану поруч зупинку громадського транспорту.

вибуховою хвилею та уламками пошкоджено розташовану поруч зупинку громадського транспорту. Пожежа в будівлі: вогонь охопив 8-поверхову нежитлову будівлю неподалік.

Видео дня

Невдовзі стався повторний удар, унаслідок якого зайнялися дизельні генератори на території об'єкта.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про поранення трьох людей унаслідок падіння БпЛА на територію АЗС.

"У Голосіївському районі БпЛА впав на територію АЗС. Пожежу та загоряння 1 автомобіля оперативно ліквідували. Троє людей постраждали. Медики надають їм допомогу", — зазначив Кличко.

На місце події негайно прибули підрозділи ДСНС, медики та поліція. Медичний персонал надав потерпілим необхідну першу допомогу та госпіталізував їх для подальшого лікування.

Новина доповнюється…