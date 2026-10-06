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РФ среди бела дня атаковала больницу в Кривом Роге: есть раненые
6 октября после 10 часов утра российские террористы атаковали центр Кривого Рога в Днепропетровской области.
Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что удар пришелся по территории одной из городских больниц.
На данный момент известно о двоих пострадавших. Сотрудница больницы получила тяжелые травмы, и за ее жизнь в операционной сейчас борются врачи.
Второй раненый — мужчина. Его состояние — средней тяжести.
По информации Вилкула, РФ атаковала город двумя "Бандеролями".
Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа написал, что повреждены гаражи.
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