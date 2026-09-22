"Скажи спасибо": в Кривом Роге мужчину жестоко избили битами на глазах у жены с грудным ребенком, — СМИ (видео)

В Кривом Роге пятеро неизвестных напали на мужчину, избив его битами и облив из перцового баллончика. Нападавшие выскочили из микроавтобуса, который проезжал мимо, когда мужчина возвращался домой с женой и 11-месячным сыном.

Инцидент произошел на улице Святителя Василия Великого (Качалова). Об этом вечером 21 сентября сообщило местное СМИ "Свои Кривой Рог".

Очевидцы утверждают, что нападавшими были пять человек: двое из них были в военной форме, напоминающей форму сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК), а трое — в черных спортивных костюмах.

По словам жены, конфликт начался с того, что белый Volkswagen остановился рядом с ними. Из окна выглянули неизвестные, которые обратились к мужчине со словами: "Скажи спасибо, что мы не будем тебя "паковать", потому что ты с женой и ребенком". На что мужчина ответил: "Это вас нужно поблагодарить?", после чего из микроавтобуса выбежали пятеро, которые набросились на мужчину. Очевидцы утверждают, что во время нападения они применили деревянные дубинки.

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Кадры нападения на мужчину в Кривом Роге

Кроме того, жена потерпевшего заявила, что у неё при этом выбили телефон из рук. Она пыталась остановить избиение мужа, крича, что он — отец троих маленьких детей. При этом, как она утверждает, у него никто не просил документы для проверки данных.

Затем на инцидент отреагировали жители соседних домов. Когда они начали выходить на улицу, микроавтобус с нападавшими уехал с места драки.

Супруги вызвали на место скорую помощь и полицию. СМИ сообщают, что у пострадавшего после избиения болят почки и в дальнейшем ему предстоит пройти медицинское обследование.

В местном ТЦК и СП пока не прокомментировали инцидент. В полиции на момент публикации также не делали никаких заявлений по этому поводу.

Напомним, 10 сентября в Волынской области перевернулся автомобиль ТЦК: гражданские лица "совершили опасный маневр".

Кроме того, ранее журналист Виталий Глагола рассказал, что в Мукачево велосипедиста силой затолкали в микроавтобус ТЦК.