"Скажи дякую": у Кривому Розі чоловіка жорстоко побили битами на очах у дружини з немовлям, — ЗМІ (відео)

У Кривому Розі п'ятеро невідомих напали на чоловіка, побивши його битами і заливши перцевим балончиком. Нападники вискочили з буса, який проїжджав поруч, коли чоловік повертався додому з дружиною та 11-місячним сином.

Інцидент стався на вулиці Святителя Василя Великого (Качалова). Про це увечері 21 вересня повідомило місцеве медіа "Свої Кривий Ріг".

Очевидці заявляють, що нападниками були п'ятеро осіб: двоє із них були у військовій формі, яка нагадує службовців Територіального центру комплектування (ТЦК), і троє — у чорних спортивних костюмах.

За словами дружини, конфлікт почався із того, що білий Volkswagen зупинився біля них. З вікна визирнули невідомі, які звернулися до чоловіка зі словами: "Скажи дякую, що ми не будемо тебе "пакувати", тому що ти з дружиною та дитиною". На це чоловік відповів: "Це вам треба подякувати?", після чого з буса вибігли п'ятеро, які накинули на чоловіка. Очевидці стверджують, що під час нападу вони застосували дерев'яні бити.

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Кадри нападу на чоловіка у Кривому Розі

Також дружина потерпілого заявила, що у неї з рук при цьому вибили телефон. Вона намагалася зупинити побиття чоловіка, викрикуючи, що він є батьком трьох маленьких дітей. При цьому, як вона стверджує, у нього ніхто не запитував документи для перевірки даних.

Далі на інцидент відреагували люди з навколишніх будинків. Коли вони почали виходити на вулицю, бус з нападниками поїхав з місця бійки.

Подружжя викликало на місце швидку допомогу і поліцію. ЗМІ пишуть, що у потерпілого після побиття болять нирки і далі на нього очікує медичне обстеження.

У місцевому ТЦК та СП наразі не коментували інцидент. У поліції також жодних заяв щодо цього не робили на момент публікації.

Нагадаємо, 10 вересня у Волинській області перекинувся автомобіль ТЦК: цивільні "здійснили небезпечний маневр".

Також раніше журналіст Віталій Глагола розповів, що у Мукачеві велосипедиста силою запхали у бус ТЦК.