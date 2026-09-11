"Цивільні здійснили небезпечний маневр": на Волині перекинувся автомобіль ТЦК, є потерпілі

Увечері 10 вересня у Волинській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля військових Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок аварії серйозно травмовані двоє військовослужбовців, один з яких перебуває у важкому стані.

ДТП сталася у селі Ворокомле Камінь-Каширського району Волинської області. Два цивільні автомобілі "підрізали" машину службовців під час руху, скоївши небезпечний маневр, через що транспортний засіб із військовими втратив керування. Подробиці розповіли на офіційній сторінці Волинського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Коли водій автомобіля з ТЦК втратив керування, машина зіштовхнулася з електричною опорою і перекинулася. Після цього електроопора зламалася і рухнула на автомобіль.

Кадри ДТП за участю автомобіля ТЦК на Волині 10 вересня

У результаті ДТП водія машини військовослужбовців ТЦК затиснуло у пошкодженому салоні. Зрештою чоловіка вдалося витягнути з автомобіля.

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Наразі відомо, що двоє службовців ТЦК отримали серйозні травми внаслідок аварії. Водій перебуває у важкому стані, пасажир — у стані середньої тяжкості, їх обох госпіталізували до медичного закладу. Також постраждали ще двоє пасажирів, які перебували на задньому сидінні авто: вони обійшлися саднами та забоями.

Волинський обласний ТЦК розповів про наслідки ДТП в області Фото: Скрін

За фактом інциденту правоохоронні органи проводять відповідні слідчі дії. Всі обставини аварії з'ясовуються.

Нагадаємо, 9 вересня журналіст Віталій Глагола повідомив, що у Мукачеві на Закарпатті велосипедиста силою заштовхали у бус ТЦК під час проведення мобілізаційних заходів.

Також у поліції та ТЦК прокоментували інцидент у Львові, коли військовослужбовець "трусив" жінку, яка блокувала під'їзд.