У Львові військовий "трусив" жінку, яка блокувала під'їзд: яка реакція поліції та ТЦК (відео)

8 вересня у Львові сталась бійка військовослужбовця територіального центру комплектування та місцевої жительки, і за вказаними фактами почали розслідування, заявили у поліції. Правоохоронці відреагували на відео з чоловіком у формі, який штовхав жінку та кинув її на клумбу. На інших записах чути, як жіночий голос обзиває військового "шакалом" та бажає, щоб "все його покоління пропало". Що сталось у Львові з представниками ТЦК та як відреагувала поліція?

Інцидент з ТЦК у Львові прокоментував начальник групи комунікацій Львівського ОТЦК Володимир Піняжко. У розмові з медіа "Цензор.нет" Піняжко сказав, що відомство проводить службову перевірку та вивчає відео, яке з'явилось у мережі. На питання про те, скільки триватиме перевірка, посадовець відповів, що може ітись про тиждень чи навіть місяць. Кадри з конфліктом між військкомом та жінкою з'явились у мережі напередодні, 8 вересня. На першому відео — чоловік у формі хапає жінку за одяг, тягне та штовхає на землю, при цьому сварячись крізь зуби. На іншому — жіночі прокльони щодо військовослужбовця, який спробував зайти у під'їзд.

Відео дня

Інцидент з ТЦК у Львові — хронологія конфлікту

Увечері 8 вересня у місцевих пабліках опублікували кадри з сутичкою у Львові. Вказано, що події відбулись на вулиці Дунайській. Очевидці інциденту розповіли, що працівники ТЦК намагались зайти у під'їзд, а жінка заблокувала вхід. Після цього один з військових почав "трясти жінку", а один з його колег, поліцейський, був "шокований" такими діями.

На двох коротких відео справді бачимо штурханину біля під'їзду: троє військових та один поліцейських стоять під дверима, одна львів'янка їм заважає, а невідомо особа веде запис. Частково можна розібрати слова учасників конфлікту.

"Не чіпай жінку, нащо ти це робиш", — сказав поліцейський.

"Шакали! Щоб твоє покоління все пропало!" — емоційно вигукував голос невідомої жінки.

Інцидент з ТЦК у Львові — деталі конфлікту 8 вересня Фото: Скриншот

Реакція ТЦК та поліції на конфлікт із групою оповіщення

На інцидент з ТЦК у Львові відреагували у військкоматі та поліції. На сторінці Facebook Львівського обласного ТЦК та СП написали, що спершу слід розібратись в усіх обставинах події, а не покладатись на два фрагменти відео. Вказується, що група оповіщення підійшла до чоловіка з проханням надати військово-облікові документи. Чоловік натомість втік у під'їзд багатоповерхівки, а невідома жінка почала блокувати двері. У якийсь момент львів'янка застосувала сльозогінний газ і саме це викликало реакцію військкома, яку показав запис. При цьому наголошується, що звернень у поліцію щодо цього інциденту не було і що "конфліктну ситуацію на місці було врегульовано без подальшої ескалації".

"Роздум на "хлопський розум" — якщо військовослужбовець або поліцейський виконує службове завдання, до нього не можна застосовувати газ, штовхати, блокувати, провокувати натовп і потім дивуватися, що ситуація виходить із-під контролю", — пояснили у військкоматі.

Інцидент з ТЦК у Львові — реакція військкомату на конфлікт 8 вересня Фото: Скриншот

Інцидент з ТЦК у Львові — військкомат про мобілізацію Фото: Скриншот

На сторінці Facebook ГУ Нацполіції у Львівській області підтвердили інцидент та уточнили, що він стався о 17 годині 8 вересня. У дописі коротко описали ситуацію, повторивши тези обласного ТЦК, та повідомили, що почали службове розслідування.

Зазначимо, Фокус писав про низку інцидентів з військовими ТЦК та цивільними. Один з таких випадків стався у Тернополі у серпні 2026 року. У мережі з'явилось відео, як натовп трощить машину, а потім кидається на військкомів.

Нагадуємо, у липні у Львові натовп з сотні людей напад на групу оповіщення ТЦК, яка затримала 30-річного чоловіка: що відомо про хід розслідування та затримання.