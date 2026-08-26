У Тернополі спалахнула масова сутичка між цивільними і ТЦК: люди потрощили авто, є постраждалі (фото)

Увечері 25 серпня у Тернополі група людей напала на військовослужбовців територіального центру комплектування. Під час конфлікту люди потрощили автомобіль і взяли речі військового, а співробітники ТЦК отримали тілесні ушкодження.

Сутичка сталася під час виявлення осіб, які можуть ухилятися від виконання військового обов’язку. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Правоохоронці розповіли, що під час розмови з одним із чоловіків до службового автомобіля ТЦК почала підходити група людей. Вони вступили у сутичку з представниками центру комплектування і почали трощити машину.

"У результаті події працівники територіального центру комплектування отримали тілесні ушкодження", — зазначили у поліції.

Через деякий час на місце інциденту прибули слідчо-оперативна група та додаткові наряди поліції, яким вдалося припинити конфлікт. Наразі правоохоронці встановлюють всіх учасників події, а також масштаби збитків і тілесні ушкодження постраждалих внаслідок сутички.

Відео дня

Внаслідок сутички між цивільними і ТЦК у Тернополі є потерпілі Фото: Новини Тернопіль 20 хвилин

За результатами перевірки буде з'ясовуватися питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 350 про погрозу або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок, Кримінального кодексу України.

Що кажуть у ТЦК

У Тернопільському обласному ТЦК та СП увечері також прокоментували інцидент. Там заявили, що конфлікт був спровокований місцевими мешканцями, які намагалися вчинити протиправні дії проти військовослужбовців ТЦК.

Повідомляється, що внаслідок конфлікту один з представників центру комплектування отримав тілесні ушкодження. Наразі його доправлено до медичного закладу.

Окрім того, невідомі особи серед нападників забрали особисті речі військовослужбовця і пошкодили службовий автомобіль Nissan X-Trail.

Невідомі потрощили службове авто ТЦК і забрали речі військовослужбовця Фото: Суспільне

У ТЦК також закликали громадян утримуватися від агресії, провокацій та будь-яких протиправних дій, і що будь-які спірні ситуації вирішуватимуться виключно у правовому полі. Всі обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, 22 серпня Львівський ТЦК спростував "смерть" чоловіка біля своєї будівлі. Йому стало зле під час мобілізаційних заходів.

Також 22 серпня відділ комунікації поліції Львівської області повідомив, що у Львові місцевий мешканець ножем вдарив військовослужбовця ТЦК.