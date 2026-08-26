В Тернополе произошла массовая стычка между гражданскими и ТЦК: люди разгромили авто, есть пострадавшие (фото)

Вечером 25 августа в Тернополе группа людей напала на военнослужащих территориального центра комплектования. В ходе конфликта люди разгромили автомобиль и похитили вещи военнослужащего, а сотрудники ТЦК получили телесные повреждения.

Стычка произошла во время выявления лиц, которые могут уклоняться от исполнения воинского долга. Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Правоохранители рассказали, что во время разговора с одним из мужчин к служебному автомобилю ТЦК начала подходить группа людей. Они вступили в стычку с представителями центра комплектования и начали разбивать машину.

"В результате инцидента сотрудники территориального центра комплектования получили телесные повреждения", — сообщили в полиции.

Через некоторое время на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и дополнительные наряды полиции, которым удалось пресечь конфликт. В настоящее время правоохранители устанавливают всех участников происшествия, а также масштабы ущерба и телесные повреждения, полученные пострадавшими в результате столкновения.

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В результате столкновения между гражданскими лицами и ТЦК в Тернополе есть пострадавшие Фото: Новини Тернопіль 20 хвилин

По результатам проверки будет решен вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со статьей 350 об угрозе или насилии в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг, Уголовного кодекса Украины.

Что говорят в ТЦК

В Тернопольском областном ТЦК и СП вечером также прокомментировали инцидент. Там заявили, что конфликт был спровоцирован местными жителями, которые пытались совершить противоправные действия в отношении военнослужащих ТЦК.

Сообщается, что в результате конфликта один из сотрудников центра комплектования получил телесные повреждения. В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение.

Кроме того, неизвестные из числа нападавших похитили личные вещи военнослужащего и повредили служебный автомобиль Nissan X-Trail.

Неизвестные разгромили служебный автомобиль ТЦК и забрали вещи военнослужащего Фото: Суспільне

В ТЦК также призвали граждан воздерживаться от агрессии, провокаций и любых противоправных действий, а также отметили, что любые спорные ситуации будут решаться исключительно в правовом поле. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Напомним, 22 августа Львовский ТЦК опроверг информацию о "смерти" мужчины возле своего здания. Ему стало плохо во время мобилизационных мероприятий.

Кроме того, 22 августа отдел по связям с общественностью полиции Львовской области сообщил, что во Львове местный житель нанес ножевое ранение военнослужащему ТЦК.