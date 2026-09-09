Во Львове военный "тряс" женщину, блокировавшую подъезд: какая реакция полиции и ТЦК (видео)

8 сентября во Львове произошла драка между военнослужащим территориального центра комплектования и местной жительницей, и по указанным фактам начато расследование, сообщили в полиции. Правоохранители отреагировали на видео, на котором мужчина в форме толкал женщину и бросил её на клумбу. На других записях слышно, как женский голос обзывает военного "шакалом" и желает, чтобы "все его поколение пропало". Что произошло во Львове с представителями ТЦК и как отреагировала полиция?

Инцидент с ТЦК во Львове прокомментировал начальник группы по связям с общественностью Львовского ОТЦК Владимир Пиняжко. В беседе с медиа "Цензор.нет" Пиняжко сказал, что ведомство проводит служебную проверку и изучает видео, которое появилось в сети. На вопрос о том, сколько продлится проверка, чиновник ответил, что речь может идти о неделе или даже месяце. Кадры с конфликтом между военкомом и женщиной появились в сети накануне, 8 сентября. На первом видео — мужчина в форме хватает женщину за одежду, тащит и толкает на землю, при этом ругаясь сквозь зубы. На другом — женские ругательства в адрес военнослужащего, который попытался войти в подъезд.

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Инцидент с ТЦК во Львове — хронология конфликта

Вечером 8 сентября в местных пабликах появились кадры столкновения во Львове. Указано, что события произошли на улице Дунайской. Очевидцы инцидента рассказали, что сотрудники ТЦК пытались войти в подъезд, а женщина заблокировала вход. После этого один из военных начал "трясти женщину", а один из его коллег, полицейский, был "шокирован" такими действиями.

На двух коротких видео действительно видна потасовка у подъезда: трое военных и один полицейский стоят у двери, одна жительница Львова мешает им, а неизвестный ведет съемку. Частично можно разобрать слова участников конфликта.

"Не трогай женщину, зачем ты это делаешь", — сказал полицейский.

"Шакалы! Пусть ваше поколение все погибнет!" — эмоционально восклицал голос неизвестной женщины.

Инцидент с ТЦК во Львове — подробности конфликта 8 сентября Фото: Скриншот

Реакция ТЦК и полиции на конфликт с группой оповещения

На инцидент с ТЦК во Львове отреагировали в военкомате и полиции. На странице Facebook Львовского областного ТЦК и СП написали, что сначала следует разобраться во всех обстоятельствах происшествия, а не полагаться на два фрагмента видео. Указывается, что группа оповещения подошла к мужчине с просьбой предъявить военно-учетные документы. Мужчина же убежал в подъезд многоэтажного дома, а неизвестная женщина начала блокировать дверь. В какой-то момент львовянка применила слезоточивый газ, и именно это вызвало реакцию военкома, которую запечатлела запись. При этом отмечается, что обращений в полицию по поводу этого инцидента не было и что "конфликтная ситуация на месте была урегулирована без дальнейшей эскалации".

"Рассуждение с точки зрения "простого человека": если военнослужащий или полицейский выполняет служебное задание, к нему нельзя применять газ, толкать, блокировать, провоцировать толпу и потом удивляться, что ситуация выходит из-под контроля", — пояснили в военкомате.

Инцидент с ТЦК во Львове — реакция военкомата на конфликт 8 сентября Фото: Скриншот

Инцидент с ТЦК во Львове — военкомат о мобилизации Фото: Скриншот

На странице в Facebook ГУ Нацполиции во Львовской области подтвердили инцидент и уточнили, что он произошёл в 17:00 8 сентября. В посте кратко описали ситуацию, повторив тезисы областного ТЦК, и сообщили, что начали служебное расследование.

Отметим, что Фокус писал о ряде инцидентов с военными ТЦК и гражданскими лицами. Один из таких случаев произошел в Тернополе в августе 2026 года. В сети появилось видео, на котором толпа разгромила машину, а затем набросилась на военкомов.

Напоминаем, что в июле во Львове толпа из сотни человек напала на группу оперативного реагирования ТЦК, которая задержала 30-летнего мужчину: что известно о ходе расследования и задержании.