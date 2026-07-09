Большинство — подростки и молодежь: в ТЦК рассказали, что на самом деле произошло во Львове (видео)

Во Львовской областной государственной администрации провёл брифинг с участием представителей областного и районного территориальных центров комплектования, которые рассказали о подробностях нападения на военнослужащих 8 июля. Выяснилось, что значительная часть нападавших состояла из молодых людей и что конфликт длился 6-8 часов — то есть и во время комендантского часа. В каком состоянии находятся пострадавшие военкомы, почему слышали выстрел и почему полиция на самом деле "не стояла молча в стороне"?

Во время брифинга, посвященного нападению на ТЦК, присутствующие заслушали выступления представителей Львовской областной военной администрации, Главного управления Национальной полиции во Львовской области и Львовского областного ТЦК и СП, показали на YouTube-канале "Суспільне. Львов". Среди прочего, обратили внимание на опрокидывание машины, на выстрелы, на удар по голове одного из нападавших. В ТЦК пояснили, что видео в соцсетях представлены без контекста и что все прояснится в ходе расследования. Между тем на брифинге прозвучала информация, что большинство нападавших были молодыми людьми, в том числе подростками.

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Нападение на ТЦК — брифинг военкомата 9 июля

С представителями СМИ общались трое должностных лиц — руководитель аппарата Львовской ОГА Тарас Грень, заместитель начальника Львовского ТЦК полковник Петр Сторожук, начальник Сиховского РТЦК города Львова полковник Борис Пруцькых. В частности, именно Грень высказался по поводу участия молодежи в беспорядках и сказал, что на сегодняшний день установить личности всех причастных не представляет труда.

"Вчера было очень много несовершеннолетних. Не все были в адекватном состоянии. Вчера большинство составляли молодые люди. Средний возраст — 15-17 лет, это школьники. Я видел собственными глазами, что большинство из них — это молодые люди, которым, наверное, нужен драйв", — отметил он.

Нападение на ТЦК — что произошло во Львове 8 июля

Сторожук из областного военкомата во время брифинга пояснил, что после того, как 30-летний мужчина, находившийся в розыске, приехал в военкомат, вторую машину окружила толпа молодых людей. Группа неизвестных сначала заблокировала военкома в машине, затем начала раскачивать и ломать автомобиль: ссора и драка продолжались до 3 часов 9 июля. Пруцькых, в свою очередь, поблагодарил военнослужащих ТЦК, пострадавших от нападения.

"Хочу поблагодарить своих военнослужащих за их достойные действия, за то, что они проявили сдержанность, за то, что действовали в соответствии с действующим законодательством. Хочу поблагодарить их за это, потому что это был сложный процесс. Но я им очень благодарен", — сказал он.

Опрос Как, по вашему мнению, государство должно отреагировать на инцидент с нападением на ТЦК во Львове? Опрос открыт до Наказать всех, кто применял насилие в отношении военнослужащих Расследовать действия обеих сторон и дать правовую оценку Усилить контроль за работой ТЦК и соблюдением правил мобилизации Провести реформу мобилизации, чтобы избежать подобных конфликтов Затрудняюсь ответить Голосувати

В ходе брифинга разъяснили обстоятельства и подробности нападения на ТЦК:

инцидент касался одного военнообязанного, и не было второго человека, которого якобы задержали военкомы;

события могли начаться на улице Красной Калины, а затем перешли на другую — Пруцькых уточнили, что этот вопрос расследуется;

военных, которых толкала и избивала толпа, отправили в травмпункт. Военкомат заверил, что "серьезных телесных повреждений у них нет";

упомянули о моменте из видео в соцсетях, когда военкома выходил из машины, ударил кого-то по голове и с этого начался конфликт. Чиновник подчеркнул, что это не было началом конфликта и что видео представлено без контекста;

также прозвучал комментарий относительно выстрела. По словам представителя ОВА, последствий не было и произошел "эксцесс";

когда возник вопрос о действиях полиции, которая молча наблюдала за толкотней, дракой и руганью, представитель ОВА отметил, что правоохранители вели себя совершенно правильно.

"Я благодарен полиции за то, что они вели себя неагрессивно", — сказал Грень.

Отметим, что 9 июля появилось сообщение из офиса генерального прокурора. В нем указано, что в нападении на ТЦК во Львове участвовало около 200 человек. Квалификация событий — ч. 1 ст. 114-1 (препятствование деятельности ВСУ), ч. 2 ст. 345 (угроза насилием) Уголовного кодекса.

Подчеркнем, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке. Кроме того, уголовная ответственность в Украине наступает с 16 лет.

Отметим, что вечером 8 июля стало известно о нападении на военнослужащих ТЦК во Львове. На видео с места событий запечатлена толпа, окружившая человека в форме: его избивали, дергали, толкали. При этом нападавшие говорили, что хотят защитить мобилизованного "20-летнего ребенка": впоследствии выяснилось, что речь шла о 30-летнем мужчине.

Напоминаем, что "Фокус" собрал реакцию властей и активистов на нападение на ТЦК во Львове: большинство критикует действия хулиганов, но есть и те, кто поддерживает действия группы львовян.