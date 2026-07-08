Во Львове произошло массовое столкновение с ТЦК: люди перекрыли дорогу и перевернули автомобиль, — соцсети (видео)

Вечером 8 июля во Львове разразилась массовая стычка: десятки людей перекрыли дорогу. В сети пишут о конфликте, якобы с участием военнослужащих ТЦК, который разгорелся после мобилизации одного из мужчин.

Конфликт разгорелся в Сиховском районе города, на проспекте Красной Калины. В львовских Telegram-каналах пишут, что представители ТЦК якобы пытались мобилизовать 20-летнего парня, что и могло стать причиной стычки.

Сообщается, что сначала десятки людей перекрыли дорогу, после чего напали на автомобиль. Гражданские лица прокололи шины автомобиля и сняли бампер, после чего перевернули машину. Это сопровождалось криками: "Позор!", утверждают очевидцы.

На инцидент уже отреагировал мэр Андрей Садовой. Он сообщил, что в настоящее время выясняются все обстоятельства столкновения в Сиховском районе, и призвал людей сохранять спокойствие.

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"Что касается ситуации в Сихове, сейчас выясняю все обстоятельства. Сообщу, как только получу полную и проверенную информацию. А пока прошу всех сохранять спокойствие, проявлять мудрость и не забывать, кто наш настоящий враг!", — написал Садовой в своём Telegram-канале.

Мэр Львова отреагировал на инцидент в Сихове Фото: Скриншот

Впоследствии в полиции прокомментировали инцидент. Как сообщило издание "Новости Live" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря полиции Львовской области Алины Подрейко, группа оповещения обнаружила мужчину 1996 года рождения, который нарушил правила воинского учета и находился в розыске с 12 июня 2026 года. Во время общения с ним на месте собрались местные жители, которые начали препятствовать работе группы оповещения. Впоследствии количество людей увеличивалось, на момент публикации на месте продолжают работать правоохранители.

Напомним, на днях украинская певица Камалия сообщила, что её брата-инвалида во второй раз забрали в ТЦК: звезда призвала президента проверить работу территориальных центров комплектования.

Ранее уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец рассказывал, как военнослужащего 18 дней продержали в ТЦК со сломанными ребрами.