У Львові сталася масштабна сутичка з ТЦК: люди перекрили дорогу і перевернули авто, — соцмережі (відео)

Увечері 8 липня у Львові спалахнула масштабна сутичка: десятки людей перекрили дорогу. У мережі пишуть про конфлікт нібито за участю військовослужбовців ТЦК, що розгорівся після мобілізації чоловіка.

Конфлікт спалахнув у Сихівському районі міста, на проспекті Червоної Калини. У львівських Telegram-каналах пишуть, що представники ТЦК нібито намагалися мобілізувати 20-річного хлопця, що і могло спричинити сутичку.

Повідомляється, що спершу десятки людей перекрили дорогу, після чого напали на транспортний засіб. Цивільні прокололи шини в автомобілі та зняли бампер, після чого перевернули машину. Це супроводжувалося криками: "Ганьба", стверджують очевидці.

На інцидент вже відреагував міський голова Андрій Садовий. Він повідомив, що наразі з'ясовуються всі обставини щодо сутички у Сихівському районі і закликав людей зберігати спокій.

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"По ситуації на Сихові зараз з’ясовую всі обставини. Повідомлю, щойно матиму повну та перевірену інформацію. А поки прошу всіх зберігати спокій, бути мудрими й не забувати, хто наш справжній ворог!", — написав Садовий у своєму Telegram-каналі.

Мер Львова відреагував на інцидент на Сихові Фото: Скриншот

Згодом у поліції прокоментували інцидент. Як повідомило видання "Новини Live" з посиланням на коментар речниці поліції Львівщини Аліни Подрейко, група оповіщення виявила чоловіка 1996 року народження, який порушив правила військового обліку та перебував у розшуку з 12 червня 2026 року. Під час спілкування з ним на місці зібралися місцеві мешканці, які почали перешкоджати роботі групи оповіщення. Згодом кількість людей збільшувалася, на момент публікації на місці продовжують працювати правоохоронці.

Нагадаємо, днями українська співачка Камалія повідомила, що її брата з інвалідністю вдруге забрали у ТЦК: зірка закликала президента перевірити роботу територіальних центрів комплектування.

Раніше уповноважений з захисту прав людини Дмитро Лубінець розповідав, як військового 18 днів тримали у ТЦК зі зламаними ребрами.