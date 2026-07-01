Військового 18 днів тримали у ТЦК зі зламаними ребрами: "Чекали, поки зростуться", — Лубінець

Уповноважений з захисту прав людини Дмитро Лубінець повідомив про низку порушень у роботі територіальних центрів комплектування, які він виявив протягом останнього часу у різних регіонах України. Один з випадків — коли чинного військовослужбовця 18 днів тримали у військкоматі, при цьому у чоловіка були зламані ребра. Інший випадок — побиття ветерана, який пройшов Бахмут.

Навряд чи є область в Україні, у якій не було порушень прав людини під час процесу мобілізації, сказав Лубінець під час пресконференції, фрагмент якої з'явився у Telegram-каналі УНІАН. Під час зустрічі з журналістами омбудсмен описав кілька серйозних випадків. Окрім військового зі зламаними ребрами та побитого ветерана, ішлося про мобілізацію п'ятьох людей з вадами здоров'я та призов чоловіка з ВІЧ й сифілісом, якого відправили служити на кухню.

Лубінець навів деталі ситуації зі зламаними ребрами. З'ясувалось, що інцидент стався у Миколаївському обласному ТЦК. На території військкомату виявили військового, якому під час затримання на вулиці зламали ребра, ідеться у поясненні омбудсмена. Після цього відбулась перевірка, і виявили потерпілого, який 18 днів перебував у ТЦК, а не в лікарні чи у військовій частині. Лубінець отримав пояснення від військкомів, чому чоловіка, по-перше, "мобілізували", і, по-друге, не відпускали у частину. У відповідь він почув, що після перевірки вирішили потримати бійця у себе і "чекали, поки ребра зростуться".

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У доповіді також згадується випадок у Тернополі з п'ятьма мобілізованими, які мали документи про проблеми зі здоров'ям. З його слів. є регіони, в яких порушень менше, але є — з критично великою кількістю інцидентів.

"Є критичні ситуації, як Одеський регіон, Закарпатський регіон, Львівський регіон, Тернопільський регіон. У нас є регіони, де ситуація точно набагато краще", — додав він.

Лубінець уточнив, що підбиває підсумки чотирирічного перебування на посаді Уповноваженого з захисту прав людини. З його слів, протягом чотирьох років війни кількість скарг зросла з приблизно чотири рази. Статистика звернень за усіма напрямками — з 42 тис. у 2022 році до 152 тис. у 2025, і також є 82 тис. скарг за перші шість місяців 2026 року. Також є дані окремо про порушення, пов'язані зі сферою оборони, — було 118 тис. скарг, з них 24 тис. — за першу половину 2026 року. Лубінець навів статистику порушень мобілізації: у 2022 році — 8 скарг, у 2025 — 6 тис., за січень-червень 2026 — 3 тис.

Порушення мобілізації — деталі

Зауважмо, на сторінці Миколаївського ТЦК та СП 24 червня з'явилось пояснення щодо порушення, про яке говорив Лубінець: заявили, що проведуть службове розслідування через можливе порушення службових повноважень. 11 червня на сторінці Facebook Тернопільського ОТЦК опублікували інформацію про відсторонення трьох працівників військкомату, які, які підозрюють, могли внести у електронну систему невірні дані.

Зазначимо, Лубінець раніше повідомляв про порушення у терцентрах комплектування на заході України. У одному з випадків ішлося про ситуацію в одному з районних ТЦК Закарпатської області, коли мобілізованого прикували до шведської стінки, у людей забирали телефони та близько двох місяців утримували у непристосованих приміщеннях. .

Нагадуємо, у мережі розповіли про мешканця Кривого Рогу, який розлучився з дружиною та став опікуватись дитиною, але його мобілізували через недооформлення відстрочки. Крім того, у поле зору омбудсмена потрапив випадок з 425 полком "Скеля", у якому виявили серію з 25-26 небойових смертей