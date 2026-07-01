Военного 18 дней продержали в ТЦК со сломанными ребрами: "Ждали, пока срастутся", — Лубинец

Уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец сообщил о ряде нарушений в работе территориальных центров комплектования, которые он выявил в последнее время в различных регионах Украины. Один из случаев — когда действующего военнослужащего 18 дней удерживали в военкомате, при этом у мужчины были сломаны ребра. Другой случай — избиение ветерана, прошедшего Бахмут.

Вряд ли найдется область в Украине, где не было бы нарушений прав человека в ходе мобилизации, заявил Лубинец во время пресс-конференции, фрагмент которой появился в Telegram-канале УНИАН. Во время встречи с журналистами омбудсмен описал несколько серьезных случаев. Помимо военного со сломанными ребрами и избитого ветерана, речь шла о мобилизации пяти человек с ограниченными по здоровью и призыве мужчины с ВИЧ и сифилисом, которого отправили служить на кухню.

Лубинец привел подробности ситуации с переломами ребер. Выяснилось, что инцидент произошел в Николаевском областном ТЦК. На территории военкомата обнаружили военнослужащего, которому во время задержания на улице сломали ребра, говорится в пояснении омбудсмена. После этого была проведена проверка: нашли пострадавшего, который 18 дней находился в ТЦК, а не в больнице или в военной части. Лубинец получил объяснение от военкомов, почему мужчину, во-первых, "мобилизовали", и, во-вторых, не отпускали в часть. В ответ он услышал, что после проверки решили подержать бойца у себя и "ждали, пока ребра срастутся".

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В докладе также упоминается случай в Тернополе с пятью мобилизованными, у которых были документы, подтверждающие проблемы со здоровьем. По его словам, есть регионы, в которых нарушений меньше, но есть и такие, где количество инцидентов критически велико.

"Есть критические ситуации, например, в Одесской, Закарпатской, Львовской и Тернопольской областях. У нас есть регионы, где ситуация явно намного лучше", — добавил он.

Лубинец уточнил, что подводит итоги четырехлетнего пребывания в должности Уполномоченного по защите прав человека. По его словам, за четыре года войны количество жалоб увеличилось примерно в четыре раза. Статистика обращений по всем направлениям — с 42 тыс. в 2022 году до 152 тыс. в 2025 году, а также 82 тыс. жалоб за первые шесть месяцев 2026 года. Также имеются отдельные данные о нарушениях, связанных со сферой обороны, — было 118 тыс. жалоб, из них 24 тыс. — за первую половину 2026 года. Лубинец привел статистику нарушений мобилизации: в 2022 году — 8 жалоб, в 2025 — 6 тыс., за январь-июнь 2026 года — 3 тыс.

Нарушение порядка мобилизации — подробности

Отметим, что 24 июня на странице Николаевского ТЦК и СП появилось разъяснение относительно нарушения, о котором говорил Лубинец: заявили, что проведут служебное расследование в связи с возможным злоупотреблением служебными полномочиями. 11 июня на странице Facebook Тернопольского ОТЦК была опубликована информация об отстранении от должности трех сотрудников военкомата, которые, как подозревается, могли внести в электронную систему неверные данные.

Отметим, что Лубинец ранее сообщал о нарушениях в центрах комплектования на западе Украины. В одном из случаев речь шла о ситуации в одном из районных ТЦК Закарпатской области, когда мобилизованного приковали к шведской стенке, у людей отбирали телефоны и около двух месяцев удерживали в неприспособленных помещениях.

Напоминаем, что в сети рассказали о жителе Кривого Рога, который развелся с женой и взял на себя заботу о ребенке, но его мобилизовали из-за того, что отсрочка не была оформлена должным образом. Кроме того, в поле зрения омбудсмена попал случай с 425-м полком "Скала", в котором выявили серию из 25–26 небоевых смертей.