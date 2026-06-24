Лубинец отреагировал на расследование по делу "Скалы": что он узнал о пытках

Уполномоченный Верховной Рады по защите прав человека Дмитрий Лубинец заявил, что узнал о расследовании в 425-м полку "Скала" и сразу же решил провести собственную проверку. Омбудсмен отдельно отметил, что получил всестороннюю поддержку от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

К расследованию подробностей инцидентов, о которых сообщили СМИ, уже подключились специализированная прокуратура в сфере обороны, Военная служба правопорядка и ГБР, говорится в посте Лубинца на странице в Facebook. Тем временем омбудсмен проведет собственную проверку и не оставит без внимания информацию о возможных пытках в полку "Скала", о которых он только что узнал.

Лубинец пояснил, в отношении каких фактов будет проводиться расследование. В частности, речь идет о возможном "применении пыток", обустройстве помещений для незаконного ограничения свободы и доведении до самоубийства. По его словам, уже завтра, 25 июня, специальная мониторинговая миссия омбудсмена выедет в подразделение, и ему заверили, что будет "полное содействие".

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"Отдельно провел рабочее совещание с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Благодарю за оперативную реакцию — Военная служба правопорядка уже занимается выяснением обстоятельств", — говорится в сообщении.

Расследование о "Скале" — комментарий Лубинца Фото: Скриншот

Под публикацией Лубинца появилось около сотни комментариев. В некоторых писали, что доверяют "Скале" и верят в справедливое расследование. В других — писали, что такие же нарушения есть и в других подразделениях, например, в 225-м отдельном штурмовом полку. Также были замечания, что проверки не дадут результатов, поскольку о них предупредили заранее.

Расследование по делу "Скалы" — комментарии под заявлением Лубинца Фото: Скриншот

Расследование по делу "Скалы" — подробности

Отметим, что 23 июня издание "Бабель" опубликовало расследование о 425-м полку "Скала". Тема расследования — попытка выяснить, почему в подразделении из 13 тысяч бойцов выявили 26 "небоевых смертей". Анонимные и неанонимные собеседники рассказали о так называемых "курятниках", в которых содержали мобилизованных перед распределением по учебным центрам. При этом выяснилось, что в помещениях не было окон, а у людей забирали телефоны и не разрешали контакты с родственниками. Следующий этап — военная подготовка в учебном центре. Согласно заявлению одного из бойцов, территория вокруг центра могла быть заминирована, а мобилизованные получали угрозы от инструкторов, которые, к тому же, иногда могли применять физическую силу. Впрочем, отмечалось, что подготовка проходила на высоком уровне, поскольку её проводили опытные военные. СМИ описали обстоятельства подозрительных смертей 26 мужчин: теперь этими вопросами займётся Лубинец. Между тем появилась реакция полка "Скала": отмечалось, что они будут содействовать официальному расследованию и просили не делать поспешных выводов.

Напоминаем, что 24 июня ГБР сообщило об открытии уголовного дела в связи с ситуацией в 425-м полку "Скала". Народный депутат Александр Федиенко отреагировал на расследование "Бабеля" и поднял вопрос о пребывании в армии людей, проходящих заместительную терапию.