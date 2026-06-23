Пятый день подряд ГСЧС ищет девочку, которую унесло в море: работают дроны и водолазы (видео)

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уже пятые сутки подряд ведут поиски 10-летней девочки, которая отдыхала на побережье, плавала в надувном круге, а затем ветер унес её в море. К поисковым работам привлекли водолазов, а также подводные и летающие дроны.

Несчастный случай с девочкой произошел в селе Сичавка Одесской области, в зоне стихийного курортного отдыха, пояснила пресс-служба ГСЧС на странице в Facebook и в комментарии агентству "Укринформ". Уточняется, что на официальных пляжах дно и прибрежная акватория уже проверены, в то время как на стихийных — существует опасность как для обычных людей, так и для спасателей. Как заявила представительница ГСЧС, работы "тяжелые", но не прекращаются.

ГСЧС Одесской области — подробности поиска девочки

Из краткого комментария стало известно, что первыми на место происшествия прибыли военно-морские силы, а затем — Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, сразу же нашли надувной круг, из которого выпала девочка. Пресс-секретарь пояснила, что надувные круги, как и надувные матрасы, уносятся ветром, как паруса. На данный момент неизвестно, где именно искать девочку, слышно на видео.

Відео дня

"Мы надеемся, что нам удастся найти девочку, но это же море. Мы не знаем точного места, где именно она выпала из этого надувного круга. Первыми прибыли сотрудники ВМС, затем уже прибыли сотрудники ГСЧС, и круг нашли, девочки там не было", — сказала представительница спасателей.

ГСЧС Одесской области — подробности поиска девочки

Первая информация об исчезновении ребёнка появилась в сети 19 июня. На странице ГСЧС Одесской области в Facebook сообщили, что инцидент произошёл в селе Сичавка, а за девочкой присматривала прабабушка. В какой-то момент порыв ветра унес ребёнка в открытое море. К поискам сразу привлекли водолазов и аэроразведку, тем временем Нацполиция выясняла все детали инцидента, говорилось в сообщении, появившемся четыре дня назад.

"Внезапный порыв ветра подхватил детский круг и в мгновение ока унес девочку в открытое море. К сожалению, ребёнка, которого унесло волнами, до сих пор ищут", — написали спасатели.

21 июня в ГСЧС сообщили, что поиски 10-летней девочки продолжаются. Указано, что обследовано 6 км берега, 210 га водной поверхности и 4,6 га дна. Также отмечается, что нельзя отдыхать в необорудованных местах, поскольку там нет спасательных постов и дно не обследовано.

23 июня в сети появилась информация от спасательных служб о том, что поиски ребёнка продолжаются. Среди прочего, ГСЧС опубликовало репортаж ТСН о самовольном отдыхе на пляже. СМИ назвало имя пострадавшей — это София Потемкина. Также выяснилось, что на украинском Черноморском побережье закрыты все пляжи от Лузановки до Очакова: на табличках указано, что местность заминирована и поэтому опасна. Открытые пляжи — только в Одессе, сообщили в ГСЧС. Также в репортаже рассказали подробности поисков. Прежде всего, проблемы с девочкой на круге заметили тогда, когда она была уже в 2 км от берега. Когда к кругу добрались спасатели, ребенка в нем уже не было. Также отмечается, что в этой местности сильное течение, и это существенно затрудняет поиски.

"Поиски не прекращаются. По берегу ежедневно проходят патрули. В небо запускают квадрокоптер, чтобы с высоты охватить большую территорию. Под водой периодически работает морской дрон, ведь когда волны усиливаются, из-за мутной воды видимость для водолазов плохая. Поисковая операция будет продолжаться, пока не найдут ребёнка", — говорится в видео.

Отметим, что в апреле Фокус писал об ещё одной спасательной операции, проведённой сотрудниками ГСЧС. Инцидент произошёл в Киевской области с 11-летним мальчиком. Выяснилось, что ребенка засыпало песком во время игр на песчаной насыпи. Мальчика спасти не удалось, сообщила пресс-служба ведомства.

Напоминаем, что в марте 2026 года в Харькове произошла трагедия: во время отдыха группа детей провалилась под лёд, и на помощь были вызваны сотрудники ГСЧС.