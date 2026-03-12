Трагедия в Харькове: под лед провалились шестеро детей

Двое парней погибли. 40-летний мужчина смог спасти четверых.

"Погибли ребята 11 и 17 лет. При этом старший парень утонул, пытаясь спасти младших детей", — сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Прохожий спас четырех детей Фото: ГСЧС

С переохлаждением в больницу доставили четырех детей: мальчиков 8 и 9 лет и девочек 9 и 10 лет.

Медики также оказывают помощь 40-летнему мужчине, который нырял в ледяную воду, чтобы вытащить детей.

Водоем, где произошла трагедия Фото: Нацполиция Украины

Спасатели и водолазы ГСЧС подняли тела погибших детей на берег.

Психологи ГСЧС оказывали помощь и поддержку родителям погибших детей.

Двое подростков погибли Фото: ГСЧС

"Еще раз призываем взрослых: не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов, особенно в период неустойчивой весенней погоды, когда лед является чрезвычайно тонким и опасным! Помните: даже несколько шагов по льду могут стоить жизни. Пожалуйста, поговорите с детьми об опасности и берегите их!" — отметили спасатели.

Відео дня

В Нацполиции Харькова рассказали, что устанавливают обстоятельства гибели двух детей на водоеме.

Инцидент произошел 12 марта около 15:40, тогда в Харьковское районное управление полиции № 3 ГУНП в Харьковской области поступило сообщение о чрезвычайном происшествии на карьере по улице Семена Кузнеца.

Предварительно установлено, что под лед провалились пятеро малолетних детей и один несовершеннолетний.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и опрашивают свидетелей.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в начале февраля в Вышгородском районе Киевской области под лед провалился внедорожник. Двое мужчин погибли.