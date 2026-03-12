Трагедія у Харкові: під лід провалились шестеро дітей

Двоє хлопців загинули. 40-річний чоловік зміг врятувати чотирьох.

"Загинули хлопці 11 і 17 років. При цьому старший хлопець потонув, намагаючись врятувати молодших дітей", — повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Перехожий врятував чотирьох дітей Фото: ДСНС

Із переохолодженням до лікарні доставили чотирьох дітей: хлопчиків 8 і 9 років та дівчаток 9 і 10 років.

Медики також надають допомогу 40-річному чоловіку, який пірнав у крижану воду, щоб витягти дітей.

Водойма, де сталась трагедія Фото: Нацполiцiя Украiни

Рятувальники та водолази ДСНС підняли тіла загиблих дітей на берег.

Психологи ДСНС надавали допомогу та підтримку батькам загиблих дітей.

Двоє підлітків загинули Фото: ДСНС

"Вкотре закликаємо дорослих: не залишайте дітей без нагляду поблизу водойм, особливо у період нестійкої весняної погоди, коли лід є надзвичайно тонким і небезпечним! Пам'ятайте: навіть кілька кроків по кризі можуть коштувати життя. Будь ласка, поговоріть із дітьми про небезпеку та бережіть їх!" – зауважили рятувальники.

Відео дня

У Нацполіції Харкова розповіли, що встановлюють обставини загибелі двох дітей на водоймі.

Інцидент трапився 12 березня близько 15:40, тоді до Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про надзвичайну подію на кар’єрі по вулиці Семена Кузнеця.

Попередньо встановлено, що під кригу провалилися п'ятеро малолітніх дітей та один неповнолітній.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та опитують свідків.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, на початку лютого у Вишгородському районі Київської області під лід провалився позашляховик. Двоє чоловіків загинули.