Катались по Київському морю та провалились під лід: в салоні було двоє осіб (відео)

Інцидент трапився у Вишгородському районі Київської області ще 2 лютого та потрапив на камери спостереження.

На відео видно, як чорний позашляховик катається по кризі на Київському морі. В якісь момент під час дрифту машина провалюється під лід, повідомляє OBOZ.UA із посиланням на власні джерела.

"Трагедія сталась поблизу села Лебедівка на Київщині ще 2 лютого. Позашляховик виїхав на кригу Київського моря – під час катання машина провалилась під лід та потонула. За попередньою інформацією, у салоні авто перебувало двоє осіб", – розповів співрозмовник журналістів.

Пошуково-рятувальна операція почалась після того, як правоохоронці отримали інформацію про трагедію – 4 лютого. Під час обстеження місця події було виявлено тіло однієї людини. Пошуки іншої тривають.

Відео дня

У Вишгородській районній держадміністрації попереджали, що наразі неможливо гарантувати безпеку перебування на кризі, особливо для водіїв транспортних засобів

І просили поставитися до цього заклику відповідально та не наражати себе й оточуючих на небезпеку.

Нагадаємо, тим часом Київське море після снігопадів стало популярною локацією для зимових фото. Справжні снігові дюни, які перетворили водосховище на засніжену пустелю. Краєвиди вже охрестили "північним полюсом" неподалік столиці.

А в Україні, як прогнозують синоптики, стане трохи тепліше в лютому, але знов повернуться морози зумовлені антициклоном.