В Україну поступово йде потепління, але в Києві ще тримаються морози: якою буде погода 5 лютого

Після кількох тижнів січневих морозів в Україні нарешті очікується потепління, хоча холодні ночі ще не відступлять на північному сході. 5 лютого на більшості територій пройдуть опади, а сильний південно-східний вітер робитиме погоду відчутно холодною.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозом, завтра в Україні сніг накриє північні області та окремі регіони заходу і центру, тоді як на сході і півдні переважатиме суха погода.

Однак синоптикиня попереджає про сильний південно-східний вітер із поривами до 15–20 метрів за секунду. У своєму дописі експертка зауважила, що у ночі температура в більшості областей коливатиметься від -5 до -12 градусів, а на північному сході стовпчики термометрів покажуть -12…-17 градусів.

Прогноз погоди в Україні Фото: facebook Наталка Діденко

Натомість на заході країни очікується від +2 до +4 градусів. Загалом, 5 лютого протягом дня найтепліше буде на заході та півдні – від 0 до +5 градусів. В інших регіонах вдень прогнозують -3…-8 градусів, а на північному сході – -8…-12 градусів.

Якою буде погода в Києві 5 лютого

А от у Києві, за прогнозами Діденко, ситуація з погодою буде дещо складніше. Зокрема, очікується сніг із ожеледицею, сильний південно-східний вітер та стрибки атмосферного тиску. Вночі температура повітрян становитиме -8…-10 градусів, а вдень – -4…-6 градусів.

"Поєднання сильного вітру та все ж "мінусів" може знижувати температуру комфорту і відкидати нас чуттєво назад, у сильний мороз", — пише фахівчиня.

Та все ж Діденко зазначила, що потепління буде поступовим, але вже з 9 по 11 лютого прогнозують нове похолодання. Проте починаючи з 12 лютого температура знову підвищиться, і морози тимчасово відступлять.

Раніше Наталка Діденко розповідала, що вже з 5 лютого на погоду України почнуть сильніше впливати Атлантика та південні повітряні потоки. Це спричинить підвищення температури, збільшення кількості опадів і посилення вітру, але водночас антициклон отримає більше простору для впливу. Синоптикиня наголосила, що поки це лише загальна тенденція, яку потрібно уточнювати в наступні дні. За її прогнозом, з 9 лютого Україну знову накриє похолодання.

Нагадаємо, що у ніч на 2 лютого в Житомирській області стовпчики термометрів місцями опустилися до -30 градусів. Ба більше, на Хмельниччині та у Рівненській області місцеві теж зафіксували сильні морози.