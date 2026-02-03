Довгоочікуване, але недовге тепло: коли в Україну прийде нова хвиля похолодання

Середа, 4 лютого, в Україні ще буде морозною і практично без опадів.

Однак на підході — вищі градуси і потепління, яке поки що не буде тривалим, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 4 лютого

Ніч 4 лютого буде з морозами від -12 до -19. На півночі України та на північному сході стовпчики термометрів опустяться до -15 -22 градусів.

Удень температура повітря становитиме від -9 до -13 градусів. На Сумщині, Харківщині та Луганщині буде холодніше — близько -14 градусів.

А ось у західних областях потепління вже дасть про себе знати: вдень -2 -6 градусів, на Закарпатті повітря прогріється до +4 градусів.

Разом із поступовим відходом антициклону збільшиться хмарність. Сніг та мокрий сніг (на Закарпатті — з дощем) пройдуть у західній частині України. Там же очікується сильний південно-східний вітер зі штормовими поривами

Також опади вдень можливі у Вінницькій, Житомирській та Одеській областях. На решті території України в середу — без істотних опадів. Вітер помірний, часом поривчастий.

Погода в Києві 4 лютого

У середу в столиці України очікується збільшення хмарності та посилення південно-східного вітру до 10-12 метрів на секунду. Увечері можливий невеликий сніг.

Щодо температури повітря, то вночі вона буде в межах -17 -19 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до -10.

Синоптикиня попереджає, що метеозалежні люди можуть відчувати зміну погоди, а тому їм необхідно підготуватися.

Фото: facebook / Наталья Диденко

Коли прийде потепління і скільки триватиме

За прогнозами Діденко, з 5 лютого Атлантика і південні потоки почнуть тиснути сильніше, "нададуть антициклону посередників", температура повітря в Україні підвищиться, опадів побільшає, вітер посилиться.

Синоптик наголосила, що це — тенденція, яка потребує уточнення.

Уже з 9 лютого Україну знову накриє похолодання.

"Однак, схоже, що морозна Говерла все ж таки позаду, масштаб холодів буде дещо меншим. Похолодання триватиме, орієнтовно, до 12 лютого. Потім знову — ууух! — потепління!" — підсумувала авторка.

Раніше синоптик Ігор Кибальчич прогнозував, що морози на початку лютого будуть найсильнішими за останні 20 років. Відносне потепління, за його словами, прийде в Україну з 5 лютого.

Похолодання зумовлене тим, що на територію України прийшла арктична полярна маса з так званою "ультраполярною" траєкторією. Це означає, що холодний фронт іде з Арктики в бік Європи, а відповідно — на українську територію.

Тим часом українці, які стали жертвами російського терору, мерзнуть у своїх домівках після чергової масштабної атаки на енергетику, що залишила без тепла та електрики населені пункти у восьми областях України.

Лікарка розповіла, як правильно зігрітися в холод і не втратити дорогоцінне тепло.