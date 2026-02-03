Долгожданное, но недолгое тепло: когда в Украину придет новая волна похолодания

Среда, 4 февраля, в Украине еще будет морозной и практически без осадков.

Однако на подходе – более высокие градусы и потепление, которое пока что не будет продолжительным, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 4 февраля

Ночь 4 февраля будет с морозами от -12 до -19. На севере Украины и на северо-востоке столбики термометров опустятся до -15 -22 градусов.

Днем температура воздуха составит от -9 до -13 градусов. В Сумской, Харьковской и Луганской будет холоднее – около -14 градусов.

А вот в западных областях потепление уже даст о себе знать: днем ​​-2 -6 градусов, в Закарпатье воздух прогреется до +4 градусов.

Вместе с постепенным отходом антициклона увеличится облачность. Снег и мокрый снег (на Закарпатье – с дождем) пройдут в западной части Украины. Там же ожидается сильный юго-восточный ветер со штормовыми порывами

Также осадки днем возможны в Винницкой, Житомирской и Одесской областях.На остальной территории Украины в среду — без существенных осадков. Ветер умеренный, временами порывистый.

Погода в Киеве 4 февраля

В среду в столице Украины ожидается увеличение облачности и усиление юго-восточного ветра до 10-12 метров в секунду. Вечером возможен небольшой снег.

Что касается температуры воздуха, то ночью она будет в пределах -17 -19 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до -10.

Синоптик предупреждает, что метеозависимые люди могут ощущать смену погоды, а потому им необходимо подготовиться.

Фото: facebook / Наталья Диденко

Когда придет потепление и сколько продлится

По прогнозам Диденко, с 5 февраля Атлантика и южные потоки начнут давить сильнее, "предоставят антициклону посредников", температура воздуха в Украине повысится, осадков станет больше, ветер усилится.

Синоптик подчеркнула, что это – тенденция, которая требует уточнения.

Уже с 9 февраля Украину снова накроет похолодание.

"Однако, похоже, что морозная Говерла все же позади, масштаб холодов будет несколько меньше. Похолодание продлится, ориентировочно, до 12 февраля. Потом снова – ууух! – потепление!" – подытожила автор.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что морозы в начале февраля будут самыми сильными за последние 20 лет. Относительное потепление, по его словам, придет в Украину с 5 февраля.

Похолодание обусловлено тем, что на территорию Украины пришла арктическая полярная масса с так называемой "ультраполярной" траекторией. Это означает, что холодный фронт идет из Арктики в сторону Европы, а соответственно — на украинскую территорию.

Тем временем украинцы, которые стали жертвами российского террора, мерзнут в своих домах после очередной масштабной атаки на энергетику, оставившей без тепла и электричества населенные пункты в восьми областях Украины.

Врач рассказала, как правильно согреться в холод и не потерять драгоценное тепло.