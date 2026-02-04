В Украину постепенно идет потепление, но в Киеве еще держатся морозы: какой будет погода 5 февраля

После нескольких недель январских морозов в Украине наконец-то ожидается потепление, хотя холодные ночи еще не отступят на северо-востоке. 5 февраля на большинстве территорий пройдут осадки, а сильный юго-восточный ветер будет делать погоду ощутимо холодной.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, завтра в Украине снег накроет северные области и отдельные регионы запада и центра, тогда как на востоке и юге будет преобладать сухая погода.

Однако синоптик предупреждает о сильном юго-восточном ветре с порывами до 15-20 метров в секунду. В своей заметке эксперт отметила, что ночью температура в большинстве областей будет колебаться от -5 до -12 градусов, а на северо-востоке столбики термометров покажут -12...-17 градусов.

Прогноз погоды в Украине Фото: facebook Наталка Диденко

Зато на западе страны ожидается от +2 до +4 градусов. В общем, 5 февраля в течение дня теплее всего будет на западе и юге — от 0 до +5 градусов. В других регионах днем прогнозируют -3...-8 градусов, а на северо-востоке — -8...-12 градусов.

Какой будет погода в Киеве 5 февраля

А вот в Киеве, по прогнозам Диденко, ситуация с погодой будет несколько сложнее. В частности, ожидается снег с гололедом, сильный юго-восточный ветер и скачки атмосферного давления. Ночью температура воздуха составит -8...-10 градусов, а днем — -4...-6 градусов.

"Сочетание сильного ветра и все же "минусов" может снижать температуру комфорта и отбрасывать нас чувственно назад, в сильный мороз", — пишет специалист.

И все же Диденко отметила, что потепление будет постепенным, но уже с 9 по 11 февраля прогнозируют новое похолодание. Однако начиная с 12 февраля температура снова повысится, и морозы временно отступят.

Ранее Наталка Диденко рассказывала, что уже с 5 февраля на погоду Украины начнут сильнее влиять Атлантика и южные воздушные потоки. Это повлечет повышение температуры, увеличение количества осадков и усиление ветра, но в то же время антициклон получит больше пространства для воздействия. Синоптик отметила, что пока это лишь общая тенденция, которую нужно уточнять в последующие дни. По ее прогнозу, с 9 февраля Украину снова накроет похолодание.

Напомним, что в ночь на 2 февраля в Житомирской области столбики термометров местами опустились до -30 градусов. Более того, в Хмельницкой и в Ровенской области местные тоже зафиксировали сильные морозы.