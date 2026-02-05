Катались по Киевскому морю и провалились под лед: в салоне было два человека (видео)

Инцидент произошел в Вышгородском районе Киевской области еще 2 февраля и попал на камеры наблюдения.

На видео видно, как черный внедорожник катается по льду на Киевском море. В какие-то момент во время дрифта машина проваливается под лед, сообщает OBOZ.UA со ссылкой на собственные источники.

"Трагедия произошла вблизи села Лебедевка Киевской области еще 2 февраля. Внедорожник выехал на лед Киевского моря — во время катания машина провалилась под лед и утонула. По предварительной информации, в салоне авто находилось два человека", — рассказал собеседник журналистов.

Поисково-спасательная операция началась после того, как правоохранители получили информацию о трагедии — 4 февраля. Во время обследования места происшествия было обнаружено тело одного человека. Поиски другого продолжаются.

В Вышгородской районной госадминистрации предупреждали, что сейчас невозможно гарантировать безопасность пребывания на льду, особенно для водителей транспортных средств

И просили отнестись к этому призыву ответственно и не подвергать себя и окружающих опасности.

Напомним, тем временем Киевское море после снегопадов стало популярной локацией для зимних фото. Настоящие снежные дюны, которые превратили водохранилище в заснеженную пустыню. Пейзажи уже окрестили "северным полюсом" недалеко от столицы.

А в Украине, как прогнозируют синоптики, станет немного теплее в феврале, но вновь вернутся морозы обусловленные антициклоном.