В Киевской области 11-летнего мальчика засыпало песком: детали трагедии

В поселке Бородянка Бучанского района Киевской области в результате несчастного случая погиб 11-летний мальчик.

Трагедия произошла накануне вечером, а сегодня в полиции Киевской области сообщили детали.

По информации правоохранителей, сообщение о несчастном случае поступило в полицию 15 апреля в 20:48.

Правоохранители установили, что трое мальчиков в возрасте 11, 12 и 13 лет зашли на территорию, где расположена песчаная насыпь, и начали выкапывать тоннели. Во время внезапного оползня самый младший из них оказался под завалом.

На место происшествия сразу прибыли медики, работники ГСЧС и правоохранители. К сожалению, ребенка спасти не удалось, несмотря на то, что медики пытались реанимировать его.

Следователи по процессуальному руководству Бучанской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по данному факту.

Відео дня

Накануне в Ровенской области после 10 дгней поисков спасатели нашли тело пятилетнего ребенка, который вместе с младшим братом поехал кататься на велосипеде, и оба мальчика пропали. Младшего из них нашли в тот же день в местной речке, он утонул.

Тело его брат течением отнесло на километр, где его в конце концов и обнаружила поисковая группа.

