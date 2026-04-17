На Київщині 11-річного хлопчика засипало піском: деталі трагедії

У селищі Бородянка Бучанського району Київської області внаслідок нещасного випадку загинув 11-річний хлопчик.

Трагедія сталася напередодні ввечері, а сьогодні в поліції Київської області повідомили деталі.

За інформацією правоохоронців, повідомлення про нещасний випадок надійшло до поліції 15 квітня о 20:48.

Правоохоронці встановили, що троє хлопчиків віком 11, 12 і 13 років зайшли на територію, де розташований піщаний насип, і почали викопувати тунелі. Під час раптового зсуву ґрунту наймолодший із них опинився під завалом.

На місце події одразу прибули медики, працівники ДСНС та правоохоронці. На жаль, дитину врятувати не вдалося, попри те, що медики намагалися реанімувати її.

Слідчі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за цим фактом.

Напередодні на Рівненщині після 10 днів пошуків рятувальники знайшли тіло п'ятирічної дитини, яка разом із молодшим братом поїхала кататися на велосипеді, і обидва хлопчики зникли. Молодшого з них знайшли того ж дня в місцевій річці, він потонув.

Тіло його брата течією віднесло на кілометр, де його врешті-решт і виявила пошукова група.

Нагадаємо, росіяни вбили в Черкасах восьмирічну дитину.

Також повідомлялося, що відома блогерка розповіла про втрату дитини.