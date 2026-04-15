Перший потонув, другого шукали 10 днів: на Рівненщині загинули два малолітніх брати (відео)

У Рівненській області знайшли тіло маленького хлопчика Діми, який зник у селі Колки Дубровицького району 5 квітня цього року разом зі своїм дворічним братом Владиславом.

Тіло молодшої дитини знайшли 5 квітня, а пошуки другої тривали 10 днів, доки її не знайшли за кілометр від місця, де вона зникла, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

До пошукової операції, яка тривала весь цей час, було залучено понад 60 рятувальників ДСНС, поліцейські, добровольці, кінологічна служба.

Вони обстежили близько 224 га території та акваторії річки Горинь, включно з береговою лінією, прибережними зонами та дном водойми. Використовували спецтехніку та човни.

Для обстеження дна і важкодоступних ділянок задіяли підводні дрони, ехолоти та БпЛА.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Відео дня

Зникнення дітей у селі Колки: що відомо

5 квітня близько 15:00 двоє хлопчиків, двох і чотирьох років від роду, поїхали кататися на велосипедах і не повернулися додому. Першою на сполох забила тітка дітей

Як повідомили в поліції, молодшого, Владислава, знайшли в місцевій річці Горинь увечері того ж дня. На березі стояв двоколісний дитячий велосипед.

Старшої дитини ніде не було. Правоохоронці та небайдужі люди розпочали її пошуки. До операції залучали поліцію з міст Дубровиця та Сарни, рятувальників, підрозділ "Хижак", кінологів, прикордонників, водолазів із Черкаської та Хмельницької областей, а також волонтерів.

За інформацією "ТСН", на момент трагедії мама хлопчиків була за кордоном. Дітей залишила на свого чоловіка та на старшу доньку. Уже згодом дітей до себе на Дубровіччину забрала бабуся. Загалом у цій родині було четверо дітей. Сім'я вважалася благополучною, у поле зору соціальних служб і правоохоронців ніколи не потрапляла.

Як пише ресурс ITV, за словами бабусі, у якої з січня виховуються діти, хлопчики просилися піти до річки, де обладнано колесо для гойдання. Однак жінка не відпустила онуків.

"Тож через деякий час самостійно залишили господарство", — розповіла інспекторка відділу комунікацій ГУНП у Рівненській області Софія Матвійчук.

Мама хлопчиків, Ірина Глинська, їздила до Польщі на заробітки, щоб забезпечити своїх дітей. Малюків довіряла своїй матері завжди.

"Я на кухні працюю. На сезон зимовий приїхала — заробила. Це якраз діток одягнути, взути, їжа. Щоразу щось потрібно. Не хочеться, щоб твої діти ходили чимось гірше за всіх. Що в садочку, що в школі — хотілося так і одягнути, і взути, щоб жили в хороших умовах. Старшенький ходив один, меншого тільки записали, мав іти на літо в садочок", — розповідала вона.

Зазначимо, що видання пише, що старшій дитині було п'ять років, а не чотири, як повідомляли в поліції.

