Первый утонул, второго искали 10 дней: в Ровенской области погибли два малолетних брата (видео)

В Ровенской области нашли тело маленького мальчика Димы, который исчез в селе Колки Дубровицкого района 5 апреля этого года вместе со своим двухлетним братом Владиславом.

Тело младшего ребенка нашли 5 апреля, а поиски второго продолжались 10 дней, пока его не нашли в километре от места, где он пропал, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

К поисковой операции, которая продолжалась все это время, были привлечены более 60 спасателей ГСЧС, полицейские, добровольцы, кинологическая служба.

Они обследовали около 224 га территории и акватории реки Горынь, включая береговую линию, прибрежные зоны и дно водоема. Использовалась спецтехника и лодки.

Для обследования дна и труднодоступных участков задействовали подводные дроны, эхолоты и БпЛА.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Исчезновение детей в селе Колки: что известно

5 апреля около 15:00 два мальчика, двух и четырех лет от роду, поехали кататься на велосипедах и не вернулись домой. Первой тревогу забила тетя детей

Как сообщили в полиции, младшего, Владислава, нашли в местной реке Горынь вечером того же дня. На берегу стоял двухколесный детский велосипед.

Старшего ребенка нигде не было. Правоохранители и неравнодушные люди начали его поиски. К операции привлекали полицию из городов Дубровица и Сарны, спасателей, подразделение "Хижак", кинологов, пограничников, водолазов из Черкасской и Хмельницкой областей, а также волонтеров.

По информации "ТСН", на момент трагедии мама мальчиков была за границей. Детей оставила на своего мужа и на старшую дочь. Уже потом детей к себе на Дубровиччину забрала бабушка. Всего в этой семье было четверо детей. Семья считалась благополучной, в поле зрения социальных служб и правоохранителей никогда не попадала.

Как пишет ресурс ITV, по словам бабушки, у которой с января воспитываются дети, мальчики просились пойти к реке, где оборудовано колесо для качания. Однако женщина не отпустила внуков.

"Так что через некоторое время самостоятельно покинули хозяйство", — рассказала инспектор отдела коммуникаций ГУНП в Ровенской области София Матвийчук.

Мама мальчиков, Ирина Глинская, ездила в Польшу на заработки, чтобы обеспечить своих детей. Малышей доверяла своей матери всегда.

"Я на кухне работаю. На сезон зимний приехала – заработала. Это как раз деток одеть, обуть, еда. Каждый раз что-то нужно. Не хочется, чтобы твои дети ходили чем-то хуже всех. Что в садике, что в школе — хотелось так и одеть, и обуть, чтобы жили в хороших условиях. Старшенький ходил один, маленького только записали, должен был идти на лето в садик", — рассказывала она.

Отметим, что издание пишет, что старшему ребенку было пять лет, а не четыре, как сообщали в полиции.

