Искали с собаками и БПЛА: в Киевской области обнаружили мертвым 4-летнего мальчика

Всего в поисковой операции было задействовано более 110 человек. Мальчика обнаружили мертвым. По предварительной информации, ребенок утонул.

Related video

В полицию Киевской области 2 сентября поступило сообщение: в районе Белогородки пропал четырехлетний мальчик. На поиски ребенка отправили более 110 человек, собак и дроны. Однако спасти малыша не удалось. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Киевщины.

"2 сентября около 17:30 в полицию поступило сообщение от родителей об исчезновении малолетнего сына в Белогородке", — сообщили в пресс-службе.

По следу шли служебные собаки, полицейские обследовали местность с помощью дрона. Всего в операции было задействовано более 110 человек. К сожалению, мальчика нашли мертвым. По предварительной информации, ребенок утонул. Полиция Киевской области проводит проверку всех обстоятельств инцидента.

"Уважаемые родители! Не оставляйте без присмотра малолетних детей! В случае исчезновения ребенка, сразу звоните по телефону на "102", – призвали правоохранители.

Напомним, 4 августа в селе Ходосовка Киевской области утонул 10-летний мальчик Иван. ЧП произошло на престижной базе отдыха, куда родители отправили ребенка заниматься футболом. В день трагедии 36-летний тренер повел восьмерых мальчиков купаться на озеро, глубиной девять метров, и оставил одних. Правоохранители задержали воспитателя. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Также 11 августа в Ивано-Франковской области погиб 8-летний Володя Балабаник. Он играл во дворе, когда ВС РФ атаковали регион. Одна из ракет "прилетела" в дом Володиной семьи. Мальчик получил смертельные ранения осколками. Медики не смогли его спасти.

Фокус ранее писал, что в июне на Закарпатье произошел громкий скандал с торговлей детскими органами. Правоохранители задержали мужчину, который предлагал женщине продать ее 11-месячного ребенка за 25 тысяч долларов. Позже стало известно, что фигуранта преступной сделки зовут Денис Вароди. Мужчина планировал вывезти малыша за границу для продажи на органы.

Также Фокус писал 1 сентября, что президент РФ Владимир Путин может отправить на войну против Украины подростков из "Юнармии". По состоянию на 2019-й году, в организации насчитывалось около 380 тысяч членов. Большинство — дети из неблагополучных семей.