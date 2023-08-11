"Был любознательным и заботливым": появилось фото мальчика, который погиб от удара "Кинжала"

8-летний Володя Балабаник играл во дворе, когда ВС РФ атаковали Ивано-Франковскую область. Одна из ракет "прилетела" в дом его семьи. Мальчик получил многочисленные ранения осколками. Медики не смогли его спасти.

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Восьмилетний Володя Балабаник погиб 11 августа в результате обстрела ВС РФ Ивано-Франковской области. Мальчик учился в Коломыйском лицеи №2 и в сентябре должен был пойти в третий класс. Его фотографию опубликовали в управлении образования Коломыйского городского совета.

На снимке Володя празднует свой день рождения — в июне ему исполнилось восемь лет. Мальчик держит праздничный торт, украшенный персонажами детского мультфильма.

Учительница Володи Оксана Шегда рассказала, что из-за полномасштабного вторжения России второй класс Володя окончил дома. Учиться ему помогала мама. В семье, где воспитывают еще двух детей, Володю называли "маленьким помощником". Мальчика очень любили в классе. Учителя называли его "маленький комедиант" за жизнерадостный характер.

"Он был любознательным, старательным, заботливым учеником. Страшно подумать, что парта будет пуста, тетради и учебники останутся закрытыми", — написала у себя в Facebook Шегда.

Напомним, 11 августа ВС РФ нанесли ракетный удар по Ивано-Франковской области. Аэробаллистическая ракета "Кинжал" попала в частный дом в Коломые, где проживала семья с тремя детьми. Во время российской атаки 8-летний Володя Балабаник играл во дворе. В результате ракетного удара он получил многочисленные ранения осколками. Мальчика госпитализировали в критическом состоянии с тяжелыми травмами. В течение 2 часов врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти Володю.

Сообщалось, что российскими войска запустили четыре аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал" с четырех самолетов МиГ-31К. Украинской ПВО удалось сбить только одну ракету в Киевской области. Остальные "Кинжалы" зафиксировали неподалеку от аэродрома на Прикарпатье. Одна из них попала в жилой дом.

В Воздушных силах Украины также отмечали, что ударами по району Коломыи ВС РФ хотели поразить молодых украинских пилотов, которые скоро отправятся за границу, чтобы обучаться на новых типах самолетов, прежде всего на истребителях F-16.