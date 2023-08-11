ВС РФ ударили по Ивано-Франковской области: погиб ребенок, — ОВА (фото, видео)

Россияне попали в частный дом в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. 8-летний мальчик умер в больнице, куда его доставили в критическом состоянии после обстрела, рассказала глава ОГА Светлана Онищенко.

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Утром 11 августа Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по гражданскому объекту в Ивано-Франковской области. Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищенко в своем Telegram.

"Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Прикарпатью. Есть попадание по гражданскому объекту", — сказала Светлана Онищенко.

Она отметила, что из-за обстрела есть пострадавшие. Ребенка доставили в критическом состоянии в больницу, однако медикам не удалось спасти его жизнь.

Света Онищенко призывает не игнорировать сигналы "воздушных тревог".

"Где бы вы ни проживали, позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих родных!" — добавила она.

В Офисе генпрокурора рассказали, что 11 августа около 10 утра вражеская аэробаллистическая ракета попала в жилой дом в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. В результате обстрела погиб 8-летний мальчик. Тогда как взрывной волной и обломками частично разрушило хозяйственную постройку. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: Офис генпрокурора

Напомним, вечером 10 августа оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Тогда стало известно, что вражеская ракета попала в отель Reikartz, где был дневной детский лагерь для детей от 6 до 13 лет, однако детей не было в здании на момент атаки. Однако в результате обстрела погибла женщина. По состоянию на 22:27 10 августа количество пострадавших возросло до 16 человек, среди четверо детей. Позже в Нацполиции рассказали, что для атаки по Запорожью враг применил ракету "Искандер-К".

Также ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Запорожья 9 августа. В результате обстрела были разрушены церковь и торговые точки на территории Шевченковского района. Есть погибшие и пострадавшие.