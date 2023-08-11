ЗС РФ ударили по Івано-Франківській області: загинула дитина, — ОВА (фото, відео)

Росіяни поцілили у приватний будинок у Коломийському районі, де проживала сім'я з трьома дітьми. 8-річний хлопчик помер у лікарні, куди його доставили в критичному стані після обстрілу, розповіла голова ОВА Світлана Онищенко.

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Вранці 11 серпня Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по цивільному об'єкту в Івано-Франківській області. Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищенко у своєму Telegram.

"Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Прикарпаттю. Маємо влучання по цивільному об’єкту", — сказала Світлана Онищенко.

Вона зазначила, що через обстріл є постраждалі. Дитину доставили в критичному стані до лікарні, проте медикам не вдалося врятувати її життя.

Світла Онищенко закликає не ігнорувати сигнали "повітряних тривог".

"Де б ви не проживали, подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних!" — додала вона.

В Офісі генпрокурора розповіли, що 11 серпня близько 10 ранку ворожа аеробалістична ракета влучила в житловий будинок у Коломийському районі, де проживала сім'я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Тоді як вибуховою хвилею та уламками частково зруйнувало господарську споруду. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, ввечері 10 серпня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Тоді стало відомо, що ворожа ракета влучила в готель Reikartz, де був денний дитячий табір для дітей від 6 до 13 років, проте дітей не було в будівлі на момент атаки. Проте внаслідок обстрілу загинула жінка. Станом на 22:27 10 серпня кількість постраждалих зросла до 16 осіб, серед четверо дітей. Пізніше в Нацполіції розповіли, що для атаки по Запоріжжю ворог Збройні застосував ракету "Іскандер-К".

Також ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя 9 серпня. Внаслідок обстрілу було зруйновано церкву та торговельні точки на території Шевченківського району. Є загиблі та постраждалі.