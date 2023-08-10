Вдарили по цивільній інфраструктурі: Росія завдала нового ракетного удару по Запоріжжю (фото, відео)

У Запорізькій міській раді заявили, що внаслідок удару російських окупантів по місту є 5 постраждалих. Також одна людина загинула.

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Увечері 10 серпня російські війська обстріляли місто Запоріжжя. Першим про обстріл повідомив Telegram-канал"Николаевский Ванек", який веде представник Сил оборони України.

Потім удар по місту підтвердив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. За його словами, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі.

"Знову метою російської терористичної атаки обрано об'єкт цивільної інфраструктури. Знову жодних військових цілей. Дуже людна в цей час територія", — написав він.

ЗС РФ вдарили по Заопрожжю

Також про удар повідомив Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Він заявив, що внаслідок удару ЗС РФ на місці почалася пожежа. Крім того, за його словами, є постраждалі.

"Російські терористи знову вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури. На місці прильоту загорілася пожежа. На превеликий жаль, є постраждалі. Інформація уточнюється. Відповідні служби вже працюють", — написав він.

Потім Куртєв заявив, що відомо про 5 постраждалих і одного загиблого.

"На превеликий жаль, одна людина загинула. Щирі співчуття рідним і близьким. Також уже відомо про п'ять постраждалих", — написав він.

У мережі також поділилися кадрами з місця подій.

Наслідки сьогоднішнього удару окупантів по Запоріжжю

Нагадаємо, що вдень 9 серпня ЗС РФ вдарили по центру Запоріжжя — по Шевченківському району. У військовій адміністрації повідомили про трьох загиблих. Російська ракета пошкодила церкву, магазин, цивільну інфраструктуру. За кілька годин у МВС заявили, що одну з жертв медикам вдалося врятувати в реанімації. Однак 10 серпня інформацію про трьох загиблих підтвердив Юрій Малашко, голова Запорізької ОДА. За його словами, ракета РФ травмувала дев'ятьох людей, серед них — 11-місячна дитина.

Уже 10 серпня стало відомо, що в Запоріжжі від обстрілу загинули дівчата-співачки. Загиблим було 19 і 21 рік. Дівчата захоплювалися співом і волонтерили для ЗСУ.