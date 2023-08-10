Ударили по гражданской инфраструктуре: Россия нанесла новый ракетный удар по Запорожью (фото)

В Запорожском городском совете заявили, что в результате удара российских оккупантов по городу есть 5 пострадавших. Также один человек погиб.

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Вечером 10 августа российские войска обстреляли город Запорожье. Первым об обстреле сообщил Telegram-канал "Николаевский Ванек", который ведет представитель Сил обороны Украины.

Затем удар по городу подтвердил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. По его словам, россияне ударили по гражданской инфраструктуре.

"Снова целью российской террористической атаки избран объект гражданской инфраструктуры. Снова никаких военных целей. Очень людная в это время территория", — написал он.

ВС РФ ударили по Заопрожью

Также об ударе сообщил Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Он заявил, что в результате удара ВС РФ на месте начался пожар. Кроме того, по его словам, есть пострадавшие.

"Российские террористы снова ударили по объекту гражданской инфраструктуры. На месте прилета загорелся пожар. К большому сожалению, есть пострадавшие. Информация уточняется. Соответствующие службы уже работают", — написал он.

Затем Куртев заявил, что известно о 5 пострадавших и одного погибшего.

"К величайшему сожалению, один человек погиб. Искренние соболезнования родным и близким. Также уже известно о пяти пострадавших", — написал он.

В сети также поделились кадрами с места событий.

Последствия сегодняшнего удара оккупантов по Запорожью

Напомним, что днем 9 августа ВС РФ ударили по центру Запорожья — по Шевченковскому району. В военной администрации сообщили о трех погибших. Российская ракета повредила церковь, магазин, гражданскую инфраструктуру. Через несколько часов в МВД заявили, что одну из жертв медикам удалось спасти в реанимации. Однако 10 августа информацию о трех погибших подтвердил Юрий Малашко, глава Запорожской ОГА. По его словам, ракета РФ травмировала девять человек, среди них — 11-месячный ребенок.

Уже 10 августа стало известно, что в Запорожье от обстрела погибли девушки-певицы. Погибшим было 19 и 21 год. Девушки увлекались пением и волонтерили для ВСУ.