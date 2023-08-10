Обстрел Запорожья: Россия ударила по месту, где был детский лагерь (фото, видео)

Известно, что в результате обстрела россиян пострадал отель. В его помещении был детский лагерь для детей от 6 до 13 лет. Но их забрали до 18:00.

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В результате ракетной атаки российских войск по Запорожью 10 августа количество пострадавших возросло до девяти человек. Об этом в Telegram сообщил Анатолий Куртев, секретарь Запорожского городского совета.

Он отметил, что количество пострадавших уже увеличилось до девяти человек. Зафиксированы незначительные повреждения образовательного и медицинского учреждений.

Юрий Малашко, руководитель Запорожской ОГА, ранее в Telegram сообщил, что в результате ракетной атаки по городу 10 августа убит один человек. Он сообщал, что 7 человек ранены. Один из них — в тяжелом состоянии. Раненые доставлены в больницу, где получат всю необходимую медицинскую помощь. По его словам, если бы люди проигнорировали воздушную тревогу, жертв могло быть больше.

В отеле Reikartz, куда попала сегодня Россия в Запорожье, был дневной детский лагерь. В помещении находились дети в возрасте от 6 до 13 лет. К счастью, детей забрали до 18:00.

Фото: УНИАН

Атака на Запорожье 10 августа: реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram, что в результате удара российской ракетой по гражданскому зданию загорелся пожар. На месте удара работают спасатели и специалисты экстренных служб.

"Украина выстоит. Российский террор неизбежно проиграет", — сообщил он.

Обстрел Запорожья 10 августа

Вечером 10 августа российские войска обстреляли город Запорожье. Юрий Малашко заявил, что россияне ударили по гражданской инфраструктуре. В Запорожском городском совете заявили, что в результате удара российских оккупантов по городу есть 5 пострадавших. Также один человек погиб.

Напомним, 9 августа российские войска целенаправленно нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре Запорожья. Захватчики разрушили церковь и торговые точки на территории Шевченковского района и убили нескольких гражданских. Пострадали горожане, которые в момент ракетного удара находились на улице.