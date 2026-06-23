5-й день поспіль ДСНС шукає дівчинку, яку віднесло в море: працюють дрони та водолази (відео)

Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій п'яту добу поспіль шукають 10-річну дівчинку, яка відпочивала на узбережжі, плавала у надувному кругу, а потім вітер відніс її у море. До пошукових робіт долучили водолазів, і також підводні та літаючі дрони.

Нещасний випадок з дівчинкою стався у селі Сичавка Одеські області, у зоні стихійного курортного відпочинку, пояснила пресслужба ДСНС на сторінці Facebook та у коментарі агентству "Укрінформ". Уточнюється, що на офіційних пляжах вже перевірене дно та прибережна акваторія, тим часом як на стихійних — є небезпека і для звичайних людей, і для рятувальників. Як заявила представниця ДСНС, роботи "важкі", але не припиняються.

ДСНС Одещини — деталі пошуку дівчинки

У короткому коментарі з'ясувалось, що першими на місце інциденту прибули бійці ВМС, а потім — ДСНС. Крім того, відразу відшукали надувний круг, з якого дівчинка випала. Речниця пояснила, що надувні круги, як і надувні матраци, відносяться вітром, як вітрила. На цей час невідомо, де саме шукати дівчинку, чути на відео.

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"Ми сподіваємось на те, що нам вдасться знайти, проте це море. Ми не знаємо точного місця, де саме дівчинка вже випала з цього надувного круга. Перші прибули співробітники ВМС, далі вже прибули ДСНС, і круг знайшли, дівчинки там не було", — сказала представниця рятувальників.

ДСНС Одещини — деталі пошуку дівчинки

Перша інформація про зникнення дитини з'явилась у мережі 19 червня. На сторінці Facebook ДСНС Одещини повідомили, що подія сталась у селі Сичавка, а за дівчинкою дивилась прабабуся. У якийсь момент порив вітру відніс дитину у відкрите море. До пошуків відразу залучили водолазів та аеророзвідку, тим часом Нацполіція з'ясовувала усі деталі інциденту, ішлося у дописі, який з'явився чотири дні тому.

"Раптовий порив вітру підхопив дитячий круг і вмить потягнув дівчинку у відкрите море. На жаль, дитину, яку віднесло хвилями, досі шукають", — написали рятувальники.

21 червня у ДСНС заявили, що пошуки 10-річної дівчинки продовжуються. Вказано, що оглянули 6 км берега, 210 га поверхні води та 4,6 га дна. Також наголошується, що не можна відпочивати у необладнаних місцях, оскільки там немає рятувальних постів і не обстежене дно.

23 червня у мережі з'явилась інформація від рятувальних служб, що пошуки дитини тривають. Серед іншого, ДСНС опублікувало репортаж ТСН про стихійний відпочинок на пляжі. Медіа назвало ім'я постраждалої — це Софія Потьомкіна. Також з'ясувалось, що на українському Чорноморському узбережжі закриті усі пляжі від Лузанівки до Очакова: вказано на табличках, що місцевість замінована і тому небезпечно. Відкриті пляжі — лише в Одесі, розповіли у ДСНС. Також у репортажі розповіли деталі пошуків. Найперше, проблеми з дівчинкою на кругу помітили тоді, коли вона була вже за 2 км від берега. Коли до круга дістались рятувальники, дитини в ньому вже не було. Також зауважується, що у цій місцевості сильна течія, і це суттєво ускладнює пошуки.

"Пошуки не припиняють. Берегом щодня проходять патрулі. В небо підіймають квадрокоптер, аби зверху охопити більшу територію. Під водою періодично працює морський дрон, адже коли посилюються хвилі, через каламутну воду, видимість для водолазів погана. Пошукова операція триватиме, поки не знайдуть дитину", — ідеться на відео.

Зазначимо, у квітні Фокус писав про ще одну рятувальну операцію, яку провели працівники ДСНС. Інцидент стався у Київській області з 11-річним хлопчиком. З'ясувалось, що дитину засипало піском під час ігор на піщаному насипі. Хлопчика врятувати не вдалось, розповіла пресслужба відомства.

Нагадуємо, у березні 2026 року сталась трагедія у Харкові: під час відпочинку група дітей провалилась під лід, і на допомогу викликали працівників ДСНС.