Расследование о "Скале": Федиенко рассказал, какова ситуация с людьми "на метадоне" (видео)

Народный депутат Александр Федиенко отреагировал на расследование медиапроекта "Бабель" в отношении 425-го полка "Скала" и отметил, что расследование — это ещё не доказательство вины и сначала следует дождаться результатов официального следствия. Среди прочего, парламентарий затронул вопрос о пребывании в армии людей, получающих заместительную терапию метадоном. В материалах упоминаются лица "на метадоне", которых призвали законно, но с которыми действительно могут возникнуть проблемы.

Верховная Рада может создать временную следственную комиссию, чтобы выяснить все подробности ситуации в 425-м полку "Скала", заявил Федиенко в эфире медиа "Киев 24". Параллельно следователи должны проверить все 26 случаев "небоевых смертей" и, если были нарушения, наказать командиров, независимо от должностей и наград. Кроме того, народный депутат ответил на упреки о том, что в расследовании полагаются на показания лиц с зависимостями. Он уточнил, что речь идет о людях, проходящих заместительную терапию, и проблема лежит в другой плоскости. Такие бойцы могут получать заместительные препараты не более 10 дней, а дальше — "другая коллизия" и "другая история": не ясно, что с такими людьми делать в армии, прозвучало в эфире.

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Расследование по делу "Скалы" — комментарий Федиенко смотрите с 16:30

Депутат ответил на вопрос ведущей о расследовании в отношении полка "Скала" и "скандальной и непростой истории". Федиенко заявил, что направил запросы во все возможные правоохранительные органы и держит ситуацию под контролем. Что касается людей, "не принимающих метадон", он отметил, что их призывают в соответствии с действующим приказом № 402 Минобороны о проведении ВЛК. Таким образом, в армию попадают люди с зависимостями, психическими заболеваниями и другими болезнями, если указано, что состояние "не прогрессирующее": это положение следует изменить, считает народный депутат.

"[Могут призвать], если у вас нет прогрессирующего заболевания — рака и так далее. Над этим мы тоже работаем — с Министерством обороны, с Министерством здравоохранения, чтобы этот приказ все-таки был пересмотрен", — сказал Федиенко.

Депутат подчеркнул, что, с одной стороны, не следует "покрывать грязью" всё боевое подразделение, командира и других бойцов, а с другой стороны, он "не знает", действительно ли имело место "терпимое отношение к насилию с целью оказания влияния на военных".

"Заслуги не дают индульгенции в отношении прав людей. Дело в том, что я уже вижу, что россияне начали распутывать эту историю, взялись за дело", — добавил он.

Расследование по делу "Скалы" — подробности

Отметим, что Фокус писал о расследовании издания "Бабель" относительно возможных случаев насилия в 425-м полку "Скала" ВСУ. Журналисты пообщались с родственниками бойцов, с самими бойцами, с врачами, с представителями подразделения, ВСУ и органов власти. В расследовании рассказали о так называемых "курятниках" — распределительных центрах без окон, в которых содержат по 1200 человек перед отправкой в учебные лагеря. Также приводятся рассказы о пребывании в учебных частях: периметр лагеря мог быть заминирован, а инструкторы избивали и угрожали оружием с боевыми патронами. Кроме того, привели список из 26 мужчин, умерших по небоевым причинам: например, от пневмонии или из-за того, что "упали с сосны". Затем появилось заявление 425-го полка "Скала": в подразделении заявили, что заинтересованы в официальном расследовании, и обратили внимание на сомнительность собеседников СМИ и на то, что одного из командиров уже задержали.

Напоминаем, что 24 июня ГБР сообщило об открытии уголовных дел в связи с "небоевыми смертями" в полку "Скала": что известно о материалах дела.