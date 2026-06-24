Розслідування про "Скелю": Федієнко розповів, яка ситуація з людьми "на метадоні" (відео)

Народний депутат Олександр Федієнко відреагував на розслідування медіапроєкту "Бабель" щодо 425 полку "Скеля" і зауважив, що розслідування — це ще не доказ провини й слід спершу зачекати результатів офіційного слідства. Серед іншого, парламентар зачепив питання про перебування в армії людей, які отримують замісну терапію метадоном. У матеріалах згадують про осіб "на метадоні", яких призвали законно, але з якими справді можуть бути проблеми.

Верховна рада може створити тимчасову слідчу комісію, щоб з'ясувати усі деталі про ситуацію у 425 полку "Скеля", сказав Федієнко в ефірі медіа "Київ 24". Паралельно слідчі повинні перевірити усі 26 випадків "небойових смертей" і, якщо були порушення, покарати командирів, незалежно від посад та нагород. Крім того, нардеп відповів на закиди про те, що у розслідуванні покладаються на свідчення осіб з залежностями. Він уточнив, що ідеться про людей на замісній терапії, і проблема лежить в іншій площині. Такі бійці можуть отримувати замісні препарати не більше 10 днів, а далі "інша колізія" та "інші історія": не ясно, що з такими людьми робити в армії, пролунало в ефірі.

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Розслідування про "Скелю" — коментар Федієнка див з 16:30

Нардеп відповів на питання ведучої щодо розслідування про полк "Скеля" та "скандальну й непросту історію". Федієнко заявив, що відправив запити в усі можливі правоохоронні органи та тримає ситуацію на контролі. Щодо людей "не метадоні", він зауважив, що їх призивають відповідно до чинного наказу 402 Міноборони про проведення ВЛК. Таким чином в армію потрапляють люди з залежностями, з психічними захворюваннями, іншими хворобами, якщо вказано, що стан "не прогресуючий": це положення слід змінити, вважає нардеп.

"[Можуть призвати], якщо у вас немає прогресуючої хвороби, — раку, і так далі. З цим теж ми працюємо — з Міністерством оборони, з Міністерством охорони здоров'я, для того, щоб цей наказ все ж таки був переглянутий", — сказав Федієнко.

Парламентар наголосив, що, з одного боку, не потрібно "накладати пляму" на весь бойовий підрозділ, на командира та інших бійців, а з іншого боку, він "не знає", чи справді було "толерування насильства, щоб вплинути на військових".

"Ці заслуги не давали індульгенцію щодо прав людей. Тут же питання в тому, що я вже бачу, що росіяни вже почали цю історію розплутувати, взяли на олівець", — додав він.

Розслідування про "Скелю" — деталі

Зазначимо, Фокус писав про розслідування видання "Бабель" щодо можливих випадків насильства у 425 полку "Скеля" ЗСУ. Журналісти поспілкувались з родичами бійців, з самими бійцями, з лікарями, з представниками підрозділу, ЗСУ та органів влади. У розслідуванні розповіли про так звані "курятники" — розподільчі центри без вікон, в яких утримують по 1200 людей перед відправкою у навчальні табори. Також є розповіді про перебування у навчальних частинах: периметр табору міг бути замінований, а інструктори били та погрожували зброєю з бойовими патронами. Крім того, навели список з 26 чоловіків, які померли через небойові причини: через, наприклад, пневмонію чи через те, що "впали з сосни". Потім з'явилась заява 425 полку "Скеля": у підрозділі заявили, що зацікавлені в офіційному розслідуванні й звернули увагу на сумнівність співрозмовників медіа і на те, що одного з командирів вже затримали.

Нагадуємо, 24 червня ДБР повідомило про відкриття кримінальних проваджень щодо "небойових смертей" у полку "Скеля": що відомо про матеріали справи.