Десятки підозрілих смертей військових: ДБР розпочало розслідування щодо штурмового полку "Скеля"

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактами, оприлюдненими в медіа, щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку "Скеля".

Про це повідомили у ДБР.

У журналістському розслідуванні йдеться про можливі побиття військових, зловживання з боку командирів та інші порушення в підрозділі.

Після виходу матеріалу слідчі відкрили кримінальне провадження. Його розслідують за статтею про перевищення влади або службових повноважень військовою посадовою особою в умовах воєнного стану, якщо це призвело до тяжких наслідків.

У ДБР повідомили, що зараз перевіряють усі факти, наведені в публікації, та з'ясовують, що саме відбувалося у підрозділі. Також слідчі встановлюють усі обставини, про які йдеться в журналістському матеріалі.

“За результатами розслідування буде надано належну правову оцінку діям усіх осіб, причетність яких до можливих правопорушень буде встановлено”, — повідомили в ДБР.

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Досудове розслідування триває.

Розслідування про полк "Скеля": що відомо

Раніше медіа “Бабель” опублікувало розслідування про 425-й окремий штурмовий полк “Скеля”. Журналісти заявили, що виявили 26 випадків так званих “небойових смертей” військовослужбовців підрозділу та зібрали свідчення чинних і колишніх бійців, а також родичів загиблих.

У матеріалі йдеться про можливе застосування насильства до військових, перевищення повноважень, жорсткі умови утримання та підготовки.

Журналісти також навели історії кількох військових. Зокрема, Олександр Семенов, за словами авторів розслідування, зазнав побиття та помер у лікарні. Інший фігурант матеріалу — Олександр Жикін — розповідав про умови перебування у підрозділі та бачені ним карцери.

За даними “Бабеля”, у більшості випадків підозрілих смертей причиною вказували пневмонію або інші захворювання. Серед загиблих, чиї імена названі в розслідуванні, — Віталій Салтан, Дмитро Коваль, Володимир Цуканов та Віталій Карат.

У “Скелі” наголосили, що не відкидають оприлюднені свідчення, однак вважають, що вони потребують ретельної перевірки та підтвердження документами й результатами офіційних розслідувань. Також у підрозділі заявили про зацікавленість у встановленні всіх обставин.

Нагадаємо, українські медіа вже повідомляли про можливі порушення у полку “Скеля”. Зокрема, у квітні 2026 року військова омбудсменка Ольга Решетилова відреагувала на відповідні публікації та заявила про початок перевірки. За її словами, результати розслідування мали доповісти головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському.

Також заступник військового омбудсмана Руслан Циганков повідомляв про перевірку стану медичного забезпечення у підрозділі.